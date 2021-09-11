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Vahşet! Önce bıçakladı, sonra başını ezdi!

İzmir Buca'da bir vahşet yaşandı. Alınan bilgiye göre Mustafa E., tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını sert bir cisimle ezerek öldürdü

Vahşet! Önce bıçakladı, sonra başını ezdi!
11 Eylül 2021 Cumartesi 08:29

Olay İzmir Buca'nın Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre olay Serkan E.'nin katlı apartmanın zemin katında bulunan evde meydana geldi. 44 yaşındaki Mustafa E., 32 yaşındaki kuzeni Serkan E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mustafa E., Serkan E.'yi önce bıçakladı daha sonra da başını sert bir cisimle ezerek kaçtı. 

Acı olay ise Serkan E.'ye babasının ulaşamayarak merak etmesi ile ortaya çıktı. Oğlunun evine giden baba, oğlunu yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı. evli ve iki kız çocuğu babası olan Serkan E.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa E., olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Serkan E.'nin bir dönem Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir cinayet #kuzen cinayeti #kuzenini öldürdü #buca cinayet
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