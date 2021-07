Vakalar yükseliyor, tedbir havası yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İzmir’de haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 33,43’e yükseldi. İzmir’de her geçen gün artan vaka sayılarına yönelik değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, vaka sayıları giderek yükseldiğini buna karşılık bir tedbir alınacağı yönünde bir havanın olmadığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramını da içine alan 17-23 Temmuz tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya mesajında Kovid-19 vaka sayılarının yanı sıra "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 10-17 Temmuz verilerine göre ise 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı. "Yeni tedbirler düşünülüyor mu?"

Ülke genelinde ve İzmir’de her geçen gün artan vaka sayılarına yönelik değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Vaka sayıları üç, dört katına çıktı. Kovid-19 testi pozitiflik oranları giderek artıyor. Buna karşın herhangi bir tedbir alınacakmış gibi bir hava yok. Sayın Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu bu konuda ne yapmayı düşünüyor? Bir takım önlemler, tedbirler düşünmüyorlar mı? İzmir’de 17-23 Temmuz tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısının 33,43 olmasından öte Türkiye genelindeki hatta dünyadaki vaka sayıları önemli. İzmir’deki aşılama oranlarına göre Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde aşılama oranları düşükken biz burada güvenle oturamayız. Bu salgının bir şekilde tekrar yayılacağı belliydi. Delta varyantının da ülkemize yurtdışından gelen turizm hareketleriyle girdiği kesin. Ama şu anda tüm Türkiye'ye yayıldı. Türkiye'deki vakaların büyük bir kısmının delta varyantı kaynaklı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Pandemi tedbirlerine uymalıyız

Salgınla mücadelede bir an önce aşı olunması gerektiğini kaydeden Çamlı, “Aşı olsak bile pandemi tedbirlerine çok katı uymalıyız. Özellikle kapalı alanlara girmemeye girsek bile kısa süre kalmalıyız. Çevremizdeki aşı tereddüdü yaşayan insanları doğru bilgilendirmeliyiz. İkna edici, tatmin edici açıklamalarla aşı olmaya teşvik etmeliyiz” diye konuştu.