Vali Ayyıldız evde kalanlara teşekkür etti

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan İzmirlilere teşekkür etti.

Vali Ayyıldız evde kalanlara teşekkür etti
30 Mart 2020 Pazartesi 12:09

İzmir Valiliğindan yapılan açıklamaya göre, Vali Ayyıldız, vatandaşların evlerinde kalıp uyarılara uymasının önemli olduğunu belirtti. İzmirlileri sürecin öneminin farkında olması ve devletin aldığı tedbirlere uymasından dolayı tebrik eden Ayyıldız, "İnşallah en kısa sürede İzmir'imizin sokakları cıvıl cıvıl olacak ve kalabalık günlerine kavuşturacağız. Aldığımız önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için İzmirli tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreci sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte ve sabırla atlatacağız." ifadesini kullandı. Öte yandan, Ayyıldız, valiliğin Twitter hesabından da İzmirlilere teşekkürlerini iletti.

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