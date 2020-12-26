Vali Köşger AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vali Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'dan bilgi alan Köşger; haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Vali Köşger, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarını seçti. Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Köşger, "Oylama sırasında seçim yaparken çok zorlandım. Emeği geçen AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.