Vali Köşger AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vali Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Köşger AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:36

Oylama hakkında AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'dan bilgi alan Köşger; haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Vali Köşger, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarını seçti. Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Köşger, "Oylama sırasında seçim yaparken çok zorlandım. Emeği geçen AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. 

Önceki Haber
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Sonraki Haber
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.