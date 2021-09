Vali Köşger: Ahiliği çağın idrakine söyletmeliyiz

34’üncü Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında “Şed Kuşatma Töreni”nde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ahiliğin önemine değinerek “Ahilik sistemini çağın idrakine söyletmemiz lazım” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de 34’üncü Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında “Şed Kuşatma Töreni” gerçekleştirildi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İESOB) konferans salonunda düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, İESOB’ bağlı esnaf odaları başkanları ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

“Güzel günler gelecek"

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Devletimizin temelini her zaman ekonomi ve halkın refahı üzerine inşa etmişizdir. Prensibimiz milleti yaşat ki devlet yaşasındır. Milleti yaşatmanın da en temel yolu onların ekonomilerini sağlamak ve düzenini devam ettirmektir. Hepimiz emeğin değerinin bilinmediğinden bahsediyoruz ama o sistemleri kamçılayacak metotlar geliştiriyoruz. Belki de durup bir düşünmemiz ve kendi köklerimize, geçmişimize bakmamız, tüm dünyaya yeni bir sistem önerisinde bulunmamız gerekiyor. Kendimize ait yöntemlerle dünyayı olması gerektiği gibi yönetmiş milletin çocuklarıyız. Ahilik sistemi ve buna benzer sistemleri de çağın idrakine söyletmemiz lazım. Bu anlamda devletimizin son dönemde uyguladığı politikalar ülke ekonomisini ayakta tutmak ve herhangi bir kayba sebebiyet vermeden bu dar boğazı aşıp esnafı desteklemek. Bütün sistem bunun üzerine inşa edildi. Bize talepte bulunan her esnafımızın talebini yerine getirmeye çalıştık. Kötü günler geride kaldı… Önümüzdeki günler daha güzel gelecek. Bize verilen vazife her ne ise onu en iyi şekilde yapmalıyız, ahilik kültürünün de prensibi zaten budur. Her birimiz işimizi en iyi şekilde yaparsak geleceğimizin çok parlak olacağına inanıyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi esnafın yanında”

“Ahilik bugün alıştığımızdan çok farklı bir model içeriyor” diyerek açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekonomiyi maddiyata değil, kültürel değerlere dayandırıyor. Sadece ne yapacağımızı değil, ne yapmamız gerektiğini de anlatıyor. Özellikle bir bereket ekonomisi tarif ediyor. Ahilik dünyada eşine çok az rastlanır bir modeldir. Geçtiğimiz yıl İzmir’in zor günlerinde ortaya çıkan ‘Biz Varız’ ve ‘Bir kira bir oda’ çalışmalarımız adeta bir orta sandığıdır. Ahilik haftası bu dayanışma kültürünü taze tutmamız için önümüze fırsatlar sunuyor. Esnafın refahı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en temel önceliklerden biridir. Çünkü Büyükşehir bilir ki esnaf toplumu harcıdır, harç zayıflarsa yapı çöker. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi esnafın yanında olmak için bundan sonra da mücadele edecektir. Pandemi döneminde de olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olacağımızı seslendirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Türk toplumunun kahramanları”

Ahilik kültürünün Anadolu’da çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Ahiler Anadolu’nun vatanlaşmasına, Osmanlı Devleti’nin kurulmasına en yüksek katkıyı verenlerdir Ahlaklarıyla toplumun hem siyasi hem de ekonomik olarak ilerlemesine katkı sağlayanlardır. 850 sene önce başlayarak günümüze taşıdığınız geleneklerinizle sizler Türk toplumun kahramanlarısınız. Topluma katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ahilik asla değişmemeli”

Törende konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, ahilik kültürünün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Mutlu, “Bu ne güzel zenginlik ve beraberliktir. Her yıl eylül ayının ikinci haftasını ahilik haftası olarak kutluyoruz. Toplumun yaşatması gereken değerler vardır. Modernizm hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın, teknoloji hangi sınırları zorlarsa zorlasın değişmesi mümkün olmayan değerler vardır; ahilik bu değerlerden biridir. Biz de ahilik temsilcileri olarak, ahilik düşüncelerini devam ettirmek ve tüm insanlara benimsetebilmek için devam ediyoruz. Ahilik bu yıl daha da önemlidir Çünkü Cumhurbaşkanımız tarafından bu yıl Ahi Evran Yılı olarak belirlenmiştir ve UNESCO tarafından da Ahi Evranlık programa alınmıştır. Ahilik korunması ve unutturulmaması gereken bir yaşam biçimidir. Meslekler ve yaşam biçimleri değişir ancak ahilik asla değişmemelidir. Bir alışveriş merkezine gidin ve iki kilo zeytin bir kilo ekmek alın, ‘Babam maaş aldığında verecek’ diye söyleyin. Bakalım, size o ürünleri verecek mi? Biz 850 yıldır topluma faizsiz kredi veren bankalar gibiyiz. Esnafa ahilik kültürüne sahip çıkmak hepimizin görevidir. Esnaflar toplumun direğidir, toplumu sokakları aydınlatır. Onlar sönerse sokaklar ışıksız kalır” dedi.

Susam’dan destek çağrısı

İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam da “Bizler esnaf ve sanatkarlar teşkilatını önemsiyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş bir meslek yoktur; meslekler yaşatılabilir ve çağın gerekliliklerine adapte edilebilir. Bilim ve aklı kullanarak, iyi ahlakla sanat ve mesleği icra ederek yok olmazsınız; belki şekil değiştirebilirsiniz. Bizim yeni dönemdeki görevimiz mesleklerin yok olma sürecinde ‘Kader’ diyip çekilmek değil, onun yok olmaması için mücadele etmektir. Toplumun omurgası olan esnaf ve sanatkarın işinin başındayken mutlu olmasını sağlamalı, gelecek kaygısı yaşamadığı bir dünya hazırlamalıyız. Esnaf odaları olarak yakınmak yerine çağı yakalayacak adımlarda destek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e söylüyorum, Halkın Bakkalı çok güzel bir isim. Bizim bütün esnafımızın Halkın Bakkalı olabilmesi için bize destek olun. Tarım ve Orman Bakanlığı da mağazalar açıyor, onlar da bize destek olmalı. Esnaf teşkilatının liderleri olarak çok çalışmalıyız. Ahilik kültürü bundan sonra da yüzlerce yıl yaşayacaksa hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluk var. Aklı ve bilimi kullanarak bundan sonraki süreçte de çok güzel işler yapmalıyız” diye konuştu. Törende 34’üncü Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir’de bu yılın ahisi olarak Ali Sabri İlkme, yılın kalfası olarak Yakup Kaplan ve yılın çırağı olarak da Hamza Çalışkan seçildi.