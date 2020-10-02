Vali Köşger denetim için tramvayda

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs denetimleri kapsamında Karşıyaka ilçesinde tramvayla yolculuk yaptı. Basına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, İzmir'de vakaların düşme eğiliminde olduğunu, daha radikal tedbirlerin gündemde olmadığını söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs denetimlerine Karşıyaka ilçesinde tramvay yolculuğu yaparak, devam etti. Vilayet Evi Durağı'ndan tramvaya binen Köşger, vatandaşlarla sohbet edip, alınan tedbirlerde eksiklik olup olmadığını sordu. Tramvayda mesafe ve maske denetimi de yapan Köşger, İzmir'de daha radikal tedbirlerin gündemde olmadığını söyledi. Vali Köşger, "Şu an yeni tedbirlerimizi uyguluyoruz. HES kodunu pazarcılara uygulamaya başladık. Vatandaşlarımız HES kodu olmadan konaklama yerlerinde kalamayacak. Yani ihtiyaç duyulduğu taktirde gerekli tüm önlemleri alacağız. Ancak, örneğin sokağa çıkma yasağı gibi daha ağır tedbirler bekleniyorsa, bu yasaklar artık düşünülmüyor. Hayat normal bir şekilde devam edecek. Ekonomi, üretim devam edecek. Hayatı durduramıyoruz ancak kurallara uyarak hayatı devam ettireceğiz" dedi.

Duyarlı olalım

İzmirlilerin kurallara uyduğunu ifade eden Köşger, "Yaptığımız yolculuk planlanmayan ve rastgele gelişmiş bir yolculuktu. Gerek taşıt gerekse içindeki yolcular, gözlemleyebildiğimiz kadarıyla hijyen kurallarına, yeni normale uygun olduğunu gördük. İzmirli hemşerilerime gösterdikleri özenden dolayı teşekkür ederim. Daha da duyarlı olmalarını onlardan bekliyoruz. Bu pandemi tüm dünyanın başında olan bir şey. Bunu da ancak hep birlikte aşacağız. Hepimizin tek tek gayretleri ile bu iş tamamlanacaktır. Pozitif çıkan vatandaşlarımızı zaten zorunlu olarak evlerinde tutuyoruz, durumu ağırlaşanları hastaneye alıyoruz, temaslı olanları ise filyasyon ekiplerimiz ile kontrol ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz de yolda rastgele kontroller ile evde karantinada olması gereken ancak dışarıda olan vatandaşların denetimini yapıyorlar. Sadece pozitif çıkan ve temaslı olan vatandaşlarımız 15 gün duyarlılık gösterseler biz bu işi çözeriz. Ülke geneli içinde bu geçerlidir" diye konultu.

Yüzde 26 azalma var

Vali Köşger, İzmir'deki vaka sayısında azalma olduğunun altını çizerek, "Sağlık Bakanımız da açıkladı. Son 15 gün itibariyle, yüzde 26'lık bir azalma oldu. Bu yapmış olduğumuz kontroller ve 30 ilçemizde vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen özenli gayretler ile oluştu. Biz bu çalışmaları yine aynı titizlik ile uygulamaya devam ediyoruz. Kendi ölçeğimizdeki şehirler ile karşılaştırıldığımızda durumumuz iyi. Ancak daha iyi olması için çalışacağız. Bir de bu işin aşısı, ilacı bulunana kadar vatandaşımızın bu pandemiden en az zarar görecek şekilde bu durumu devam ettirmemiz lazım. Bu noktada vatandaşlarımızın işi olmadığı sürece sokağa çıkmamaları, karantina da olan vatandaşlarımızın karantina kurallarına uymaları, bizim de hijyen ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Yaz mevsiminin bitmesinin İzmir'de görülen vakalar üzerinde etkisi olabileceğine dikkat çeken Vali Köşger, "Yazlıkçıların İzmir'den gitmesinin de bu konuda etkili olabileceğini düşünüyorum ancak uyguladığımız kuralların ve tedbirlerin daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tatilci vatandaşlarımız da sonuçta Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor. Yani buradan başka bir şehre gittiğinde oranın artışta olması gerekiyor ancak şu an Türkiye genelinde bir iyiye gidiş mevcut" şeklinde konuştu.