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Vali Köşger duyurdu: İzmir'e 50 futbol sahası

Vali Köşger duyurdu: İzmir'e 50 futbol sahası
08 Kasım 2022 Salı 12:13

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'dan İzmirli futbol severlere müjdeyle döndü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılacak 50 sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımına ilişkin protokolü Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile birlikte imzaladı. 

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu futbol severlerin muhtarlar aracılığı ile ilettikleri talepleri karşılamanın ilk adımının atıldığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gençlerimize daha konforlu ve modern tesislerde spor yapma fırsatı veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na İzmirli hemşehrilerim adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.
 

Etiketler; #izmir #vali #futbol sahası
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