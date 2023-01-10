Vali Köşger: İzmir'e hizmet etmek dışında amacım yok

“Ben gideceğim bu şehir sizin” diyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, idarecilik anlayışının çalışmayı, gayret etmeyi gerektirdiğini belirterek “İzmir’e, millete hizmet etmek dışında başka bir amacımız yok. Ben bu millete hizmet etmeyi ibadet kabul ediyorum” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kente görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Balçova Termal Otel’de gerçekleşen basın toplantısında Vali Köşger İzmir basının Türkiye ve İstanbul basının öncüsü olduğunu belirterek basın mensuplarının hangi şartlarda çalıştığını bildiğini belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Köşger, kente dair değerlendirmelerde bulundu.

Kapsamlı bir kongre olacak

17 Şubat 2023’te iktisat kongresi binasını 100. yılına yetiştirmek için olağanüstü gayretle çalışıldığını belirten Köşger, “100 yıl sonra Atatürk’ün, İktisat Kongresinin gerçekleştirdiği binanın yerinde orijinal haline uygun dış görseli itibariyle bir binada, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 100 yılının değerlendirileceği, nerdeydik nereye geldik bu yetkin akademisyenlerle değerlendirileceği, Türkiye 100 yılına projeksiyon yapılacak, Türkiye’yi nereye taşıyacağız onunla ilgili kapsamlı bir iktisat kongresini Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. İzmir, kendisine düşen öncü rolleri oynamaya devam edecek. İktisat kongresinin ilkinde yapıldığı gibi yeni kurulan devletin hangi ekonomik olarak hangi istikamete yürümesi gerektiğini, o günün şartlarında tartışarak toplumun tüm kesimleriyle böyle bir hadise gerçekleşmişse, yine İzmir Türkiye’nin geleceğine yönelik tartışacak. Belki de Cumhuriyetin ikinci yüzyılıyla ilgili manifesto ortaya çıkacak. Dünyanın en önemli üniversitelerinden, en önemli ekonomistlerin, iş adamlarının katıldığı, katıldığı kapsamlı kongre gerçekleşecek” ifadelerinde bulundu.

Başlangıç olsun

İzmir iktisat kongresinin gerçekleştirildiği binanın muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Köşger, “Binanın yıkılmaması lazımdı. O binayı esas alarak İzmir’de Davos benzeri her yıl iktisat kongrelerinin gerçekleştirilmesi lazımdı. Binaya sahip çıkılmamış ama şimdi o binayı tekrar ihya ediyoruz. Her yıl farklı temalarla iktisat kongresini yapmamız lazım. Önümüzdeki yıl için önerim şu: Türkiye ve Türki Cumhuriyetler ekonomik ilişkileri üzerine, bütün Türkiye Cumhuriyetlerin katılacağı bir iktisat kongresi yapalım, sonraki Türkiye ve Ortadoğu olsun, Türkiye ve Balkanlar olsun. Türkiye eksenli tüm dünyayı gündeme alan İzmir’in bir kongreler şehri olması konusunda başlangıç olsun” diye konuştu.

İzmir’in potansiyeli var

İzmir’in hedefinin olması gerektiğini vurgulayan Köşger, “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Hedefin varsa yan rüzgarla da yol alırsın. İzmir müthiş potansiyeli olan bir şehir. Sanayide ticarette, turizmde, tarımda kapasitesi olan bir şehir. Bütün alanlarda kapasitesi olan Türkiye’de İzmir gibi başka bir şehir yok. Bunu ivmelendirmemiz lazım. Ben İzmir’in teknoloji başkenti olmasını söylüyorum. 20-30 yılda Türkiye gelişmiş, üçe katlamış İzmir’de de gelişmeler olmuş ama İzmir’in Türkiye’deki diğer şehirlerden ayrıştığı, daha hızlı geliştiği alan; teknoloji bilişim inovasyon. Bu hem kurulan şirketler nedeniyle hem de göç eden beyaz yakalılar nedeniyle böyle. Bu anlamda İzmir’in harekete geçmesi lazım, ‘Tech İzmir’ diye bir şey yaptık. İlk defa İzmir orijinli teknoloji festivali gerçekleştirmeye çalıştık. Ama katılım istediğimiz noktada olmadı. Şimdi 2 Mart’ta Teknofest’in bir ayağını İzmir’de gerçekleştireceğiz. İzmir’de teknoloji serbest bölgesi için önerimiz var, fizibilite çalışmaları devam ediyor. Alsancak Limanın arkasında kalan eski endüstriyel bölge var. O bölgenin ihracat odaklı, teknoparklarda kuluçka ya da uçuşa hazır şirketlerin ihracat odaklı çalışmaların yapılacağı teknoloji serbest bölgesi öneriyoruz” ifadelerinde bulundu.

CHP’li Öztunç’a isim vermeden yanıt

Konuşmasının turizm başlığı altında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un Vali Köşger’in Çeşme Projesi’nin İzmir’e level atlatacak açıklamalarına yönelik eleştirilerine de isim vermeden yanıt veren Köşger, “Level İngilizcede bir üst seviyeye atlamak. İngilizce seviyesi atari düzeyinde kalmış bazı arkadaşlar. Bu arada ben hayatımda hiç atari oynamadım. Atari İngilizcesiyle ne alakası var. İzmir’i turizmde üst klasmana geçirecek, hareketlenmeyi sağlayacak bir projeden bahsediyoruz. İzmir’de 80 bin yatak var. Bunun 40 bini turistik belgeli, 40 bini belediye belgeli. 80 bin yatakla İzmir’de turizmi patlatamazsınız, patlatmaya çalışırsanız ikinci sene rezil olursunuz. O nedenle nitelikli yatak sayısını artırmamız lazım. Bunun yolu için böyle bir proje var önümüzde. İki aşamalı bir proje bu. Önce belirli bir hektar alanı çeşme turizm bölgesi alanı olarak ilan edilmiş. İkinci aşamada proje daha da geliştirilerek denizel alanını da kapsayacak şekilde olmuş. Yargının yürütmesini durdurduğu ikinci aşamada verilen karar. İlk ilan edilen 9 bin 574 hektar alan, sonrasında 12 bin 145 hektara ulaşıyor. Yargı ikinci aşamada genişletilen alanın yürütmesini durdurdu. Proje devam ediyor. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onaylanmayı bekliyor. Onay çıktıktan sonra turizmle ilgili yatırımlar devam edecek” diye konuştu.

İzmir dönüştürmeli

İzmir’in yapı stokunun çok kötü olduğunu belirten Köşger, “İzmir’in yapı stoku çok kötü. İzmir’i süratli şekilde dönüştürtmek lazım. Hedef belirlemek, hedefe doğru bütün unsurlarla hiçbir çarkın diğerine zarar vermeden dönmesini sağlayarak hedefe ilerlemek lazım. Benim idarecilik tarzımda bütün çarkların uyumlu çalışması var. Benim burada ne kadar kalacağım belli değil. Ben dört elle sarılınca bazen farklı yorumlara sebep oluyor. Kardeşim benim tarzım bu. Ben bir yere gittim mi gövdemi koyuyorum. Başka bir amaçla yapmıyorum. Ben bulunduğum müddeti en iyi şekilde doldurmaya bakıyorum. Ben gideceğim bu şehir sizin. Bu müddete ne yapabilirsek ona çalışmamız lazım. Eğer şehrinizin her şeyinden memnunsanız bana göre hava hoş. Ben evrak tarik memurluğumu yaparım, yazıları imzalarım, gelen misafirleri karşılarım çay, kahve süreyi doldurur giderim. Ama bunun hesabını Allah’ta, kullarda sorar. Benim idarecilik anlayışım çalışmayı, gayret etmeyi gerektiriyor. İzmir’e millete hizmet etmek dışında başka bir amacımız yok. Ben bu millete hizmet etmeyi ibadet kabul ediyorum” dedi.

İzmir’in hikayesini oluşturmalıyız

Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesine ilişkin soruya Vali Köşger, “İzmir’in turizm ilgili ciddi bir potansiyeli var. İzmir’in turizm kapasitesini kullanmadığını hepimiz biliyoruz. İzmir’in UNESCO Dünya Miras Listesi'nde iki tane eseri var. Efes ve Bergama dünya miras listesinde. Dünya Miras listesinde Türkiye’nin 17 tane eseri var bunlardan iki tanesi İzmir’de. Geçici listede de üç tane yerimiz var. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almak sanki bütün sorunları çözecek sihirli iksirmiş gibi sunuluyor. Dünya Miras Listesi’nde iki tane yeriniz var, turizminize ne katkı sağladı? 1 milyon 200 bin turist geliyor İzmir’e. İzmir’de 80 bin yatak var bunun 40 bini nitelikli. Basit bir hesapla 80 bin yatağın tümünü kullansak senede 52 hafta var bir turist ortalama bir hafta kalsa 4 milyon ediyor. İzmir’e getirebileceğiniz maksimum turist sayısı 4 milyon. Belediye belgeliler de dahil. Kemeraltı’nı Dünya Miras Listesi'ne çıkarsanız turist gelse ağırlayacağınız turist yok. Önce altyapıyı oluşturmamız lazım. İzmir’in turizmde belirlenmiş bir hedefi yok. Kemeraltı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması gerekiyor ama önce çevresinin düzeltilmesi lazım. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması, temizlenmesi lazım. Turisti getirisiniz memnun kalmazsa ertesi sene daha önce gelen turistin yarısı da gelmez. Önce kendimizi hazırlamamız lazım. Kruvaziyer gemileri geliyor İzmir’in hikayesi yok diye yolcu indirmemeye başladılar. İzmir’i pas geçiyorlar İstanbul’a geçiyorlar. İzmir’in hikayesini oluşturmamız lazım. Biz kendi şehirlerimizle rekabet etmemeliyiz. İzmir’in rakibi Barselona, Milano. Buralarla rekabeti sağlamalıyız. İzmir işlemeyi bekleyen pırlanta” diye konuştu. Hükümet Konağı'nın arkasında yıkılan binalar yerine ilişkin soruya ise Vali Köşger, yıkılan binaların yerine hükümet binasının tarihi dokusuna uygun valilik birimlerinin toplanacağı L şeklinde bir bina yapılacağını söyledi.