Vali Köşger, İzmir için alınan yeni pandemi kararlarını açıkladı

İzmir'de pandemi koşullarının esnetilmesiyle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabı üzerinden pandemi koşullarının esnetilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Köşger, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara göre İzmir'de farklılaştırılmış mesai uygulamasının devam edeceğini söyledi. İzmir'de hamilelerin 24. haftadan itibaren idari izinli sayılacağını da belirten Köşger, cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınma mecburiyetinin de kaldırılması kararı alındığını belirtti.