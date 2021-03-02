İZMİRLİ KAYAKÇI 4 MADALYA KAZANDI
İZMİRLİ KAYAKÇI 4 MADALYA KAZANDI
0
DİKKAT! ZARARLARI DA VAR
DİKKAT! ZARARLARI DA VAR
0
KORKU DOLU ANLAR
KORKU DOLU ANLAR
0
USTA SANATÇILAR HAKKINDA KARAR
USTA SANATÇILAR HAKKINDA KARAR
0

Vali Köşger, İzmir için alınan yeni pandemi kararlarını açıkladı

İzmir'de pandemi koşullarının esnetilmesiyle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı

Vali Köşger, İzmir için alınan yeni pandemi kararlarını açıkladı
02 Mart 2021 Salı 11:57

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabı üzerinden pandemi koşullarının esnetilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Köşger, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara göre İzmir'de farklılaştırılmış mesai uygulamasının devam edeceğini söyledi. İzmir'de hamilelerin 24. haftadan itibaren idari izinli sayılacağını da belirten Köşger, cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınma mecburiyetinin de kaldırılması kararı alındığını belirtti.

Etiketler; #izmir #izmir valisi #yavuz selim köşger
Önceki Haber
İzmirli kayakçı madalyaya doymuyor
Sonraki Haber
Toros Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Atalık tohumlar Can Yücel Tohum Merkezi'nde korunacak
Atalık tohumlar Can Yücel Tohum Merkezi'nde korunacak
0
Gaziemir'de Başkan Arda, asılsız habere tepki gösterdi
Gaziemir'de Başkan Arda, asılsız habere tepki gösterdi
0
İzmirli kayakçı madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı madalyaya doymuyor
0
İzmir'de yüz yüze eğitim kontrollü olarak başladı
İzmir'de yüz yüze eğitim kontrollü olarak başladı
0
Faizler yükseldi, satışlar düştü
Faizler yükseldi, satışlar düştü
0
İzmir'de yangın: 5 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yangın: 5 yaşındaki çocuk öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.