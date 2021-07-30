Vali Köşger: İzmirli, yabancılara gereken şekilde davranıyor

İl Göç Kurulu toplantısında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki yabancılara yaklaşımlarından dolayı İzmirlilere ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ederek İzmir halkının yabancılara gereken şekilde davrandığını söyledi.

HABEREKSPRES- Yabancıların sosyal uyumuna yönelik genel politikaların oluşturulması ve bu doğrultuda yerel düzeydeki mevcut durumların tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir İl Göç Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Vali Köşger sözlerine, farklı illerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak başladı.

Orman Yangınları Konusunda Üst Düzey Tedbir

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize de başsağlığı dileyen Vali Köşger, konuyla ilgili olarak İzmir’de gerekli tedbirlerin süratle alındığını ve en üst seviyede hassasiyet gösterildiğini söyledi. Vali Köşger, “Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, emniyet, kaymakamlıklar ve belediyeler, üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirerek bu dönemin sıkıntı yaşanmadan atlatılması için gayretle çalışıyor” dedi.

“İzmirlilerin Yabancılara Yaklaşımından Çok Memnunuz”

Mültecilerin ve göç sorununun, ülkemizin devam eden sıkıntıları arasında yer aldığını ifade eden Vali Köşger, “İzmir’de, 50 bin dolayında ikametli yabancı, 148 bin Suriyeli ile birlikte toplam 200 bin civarı yabancı var. Bir başka ifadeyle; ilimizde geçici ve uluslararası koruma ile ikamet izni olan yabancıların nüfusumuza oranı %3,38’dir. Bu şahısların suça karışma oranı ise %1,2’dir. Yabancıların İzmir’deki genel asayiş ve huzuru bozmayan duruşlarından da İzmirlilerin yabancılara yaklaşımlarından da çok memnunuz. Bunu her yerde iftiharla söylüyorum. Biz büyük bir millet olarak sürekli mazlumun, mağdurun yanında olan, etrafımızdaki coğrafyada sıkıntı yaşayan tüm mazlum milletlere kucak açmış bir milletiz. Bunu yüksünmeden yapan bir milletiz. Nerede nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranan, gerektiğinde ekmeğimizi aşımızı paylaşan bir milletiz. Bu noktada onlara neredeyse yabancılık çektirmeden kucak açtık. Çalışmak isteyene iş-güç veriyoruz. Meslek edinmek isteyene meslek sağlıyoruz. Hiç kimse sokakta aç ve açıkta kalmıyor” diye konuştu.

“İzmirli, Yabancılara Gereken Şekilde Davranıyor”

Kentteki yabancılara yaklaşımlarından dolayı İzmirlilere ve ilgili tüm kurumlara teşekkür eden Vali Köşger, “İzmirli, yabancılara gereken şekilde davranıyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken birtakım tedbirler de var. O noktada kurumlarımızın refleks göstermesi gereken zamanlar oluyor. Tüm bu çalışmaların koordinasyonu açısından böyle bir kurul öngörüldü. Burada bazı sunumlar olacak. Ayrıca sürecin daha sağlıklı yürütülmesi adına kurul üyelerimizin de önerileri varsa dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yabancıları Birer Gönül Elçisi Olarak Göndermemiz Mümkün”

Yabancıların ülkemizde bulundukları süreçte topluma entegre edilmesi ve milletin hasletlerinin kendilerine anlatılması açısından gereken ne varsa yapılması gerektiğini belirten Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti:

“Her zaman söylüyorum millet olarak üstün özelliklerimiz var. Ama bazı zaaflarımız da var. Okyanusu geçip derede boğulmak gibi… 4 milyona yakın insan ülkemize sığınmış, senelerdir barındırıyoruz. Gönüllerini kazanmak üzereyiz. Aramızdan birkaç kişi çıkıyor, birtakım ırkçı, gündemle uyuşmayan söylemlerde bulunuyor. Ülkelerine döndüklerinde, birer dost olarak ülkemize şükran duyacak insanların kalbini kırıyoruz veya kendimize düşman hale getirebiliyoruz. Bunu yapmamız lazım. Ülkemizle ilgili İzmir’imiz ile ilgili birer gönül elçisi olmalarını sağlayarak göndermemiz mümkün. Avrupa’da bunun örnekleri yaşanıyor. Avrupa’dan gelenler, oraları anlata anlata bitiremiyor. Biz bu insanlara Avrupalıların sağladığı imkânların çok daha fazlasını sağlıyoruz. Gereksiz polemiklere girerek gönülleri kırmamamız lazım, dostluğumuzun devam etmesi lazım ve lüzumsuz tartışmalardan bir an önce kurtulmamız lazım.”

İl Göç Kurulu toplantısı, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün sunumu sonrasında, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların; düzenli/düzensiz göç, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılara yönelik yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçların tespiti noktasındaki görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.