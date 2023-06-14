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Vali Köşger, Kiraz'da vatandaşla buluştu; açılış programlarına katıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kiraz'da hayvan satış ve kesim yeri ile aile destek merkezini açtı, vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Köşger, Kiraz'da vatandaşla buluştu; açılış programlarına katıldı
14 Haziran 2023 Çarşamba 18:35

Kiraz Belediyesi tarafından 4 bin metrekare alana yaptırılan Hayvan Satış ve Kesim Merkezi'nin açılışını yapan Köşger, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Kiraz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezinin açılışını yapan Köşger, yaptığı konuşmada Kiraz'ın hayvancılıktaki kapasitesine dikkat çekti.
Açılan tesisle hayvancılığın ilçede daha da gelişeceğine inandığını dile getiren Köşger, "Yine burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirilen bir açılış yaptık. İnsanımızın daha iyi eğitilmesi için her ferdimizin kendi kabiliyet ve kapasitesi doğrultusunda hayatının daha anlamlı, mutlu yaşayabilmesi için faaliyet gösterecek bir tesisi açtık. Kiraz'a hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Açılışlara Kaymakam Onur Titiz, Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, Kiraz Emniyet Müdür Vekili Ahmet Serkan Erdem, Kiraz İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Murat Döner ve vatandaşlar katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kiraz #izmir #izmir valisi yavuz selim köşger
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