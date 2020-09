Vali Köşger, Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Her vatandaşın kendi tedbirini alması lazım, başta kendi hayatlarını riske atmasınlar. Bu işin şakası yok." dedi.

Vali Köşger, beraberindeki heyetle Kordon'daki market, kafeterya ve restoranlarda denetim yaptı, iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. İzmirli esnafın kurallara riayet ettiğini gördüğünü vurgulayan Köşger, salgının ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekti.

Kovid-19 vakalarının artışa geçtiğini dile getiren Köşger, düğün salonları ve diğer organizasyonlarda tedbirlere uyulmaması durumunda sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

"Bazı şehirlerimizde durumun kötü noktalara vardığını duyuyoruz." ifadesini kullanan Köşger, şöyle devam etti: "Bütün gayretimiz işin kontrolden çıkmaması için. Şu an İzmir'de kontrol altında gidiyor. Kontrolden çıkmaması için gereken tedbirleri vaktiyle almak lazım. Vatandaşımızın da kurallara riayet etmesi gerekiyor. Toplu organizasyon yapılan yerlerde tedbirler alınıyor ancak her vatandaşın başına polis koyma imkanımız yok. Basit kurallarla salgın önlenebilir. Her vatandaşın kendi tedbirini alması lazım, başta kendi hayatlarını riske atmasınlar. Bu işin şakası yok."

Maske ve sosyal mesafenin salgında çok önemli olduğuna işaret eden Köşger, Çeşme'de 17 beach kulübün Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 15'er gün kapatıldığını belirtti.

Bunu başka müesseseler için de can yakıcı şekilde uygulamak istemediklerini aktaran Köşger, "3-5 kurala riayet ederek insanlar çalışabilir veya tatil yapabilir. Şimdilik açık alanlarla ilgili ek tedbirler gündemimizde yok ancak eğlenceye yönelik faaliyetlerin ötelenmesini istiyoruz." diye konuştu.