Vali Köşger Seferihisar'daydı

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Vali Köşger’e Seferihisar’da gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra program tsunami felaketi yaşayan Sığacık mahallesinde devam etti.

Sığacık’ta devam eden programda Vali Köşger Sığacıklı esnaf ve vatandaşlarla da görüştü,yaşanan deprem ve tsunami felaketi sonrası zarar gören işletmelerde de incelemelerde bulunan Köşger Başkan Yetişkin’den süreç ile ilgili bilgi aldı.

Balıkçılara 367 tane ağ

Vali Köşger Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi’nde su ürünleri ve av malzemeleri zarar gören balıkçılara da 367 posta ağ dağıtımı gerçekleştirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "30 Ekim tarihinde yaşanan felaketin son etkilerini ortadan kaldırmak için bir araya geldik. Tsunami hadisesinde ağlarıni kaybeden 367 balıkçımıza ağ dağıttık. Burada 400 üzeri vatandaşımızın zararları giderildi. Araçları zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olduk. İzmir depremi bizlere çok sıkıntılı bir süreç yaşattı ama tek güzel yanı tüm Türkiye’nin birlik ve tek yürek olmasıydı. Devletimiz ve milletimizle yaraları sarmak noktasında iyi işbirliği örnekleri sergilemeye devam ediyoruz. Bu ağ destekleri için Başaran Balıkçılığa da teşekkür ediyorum. Balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamalarında bulundu.