Vali Köşger’den Selçuk'a ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Selçuk’u ve Selçuk Belediyesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak ilçe kaymakamlığına gelen Vali Köşger, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile makamında bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Ekrem İnci’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Sengel, belediye tarafından pandemi süreci, tarım, turizm, eğitim, kültür sanat alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar, kentin kimliği ve zenginliklerine dair Vali Köşger’e bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Sengel Vali Köşger’e Selçuk’un simgesi olan kristal Artemis Heykelini takdim etti. Göreve geldiği günden bu yana pandemi çerçevesinde sıkı önlemler alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Selçuk’un köylerini de ziyaret etti. Zeytinköy’ de İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile bir nar bahçesine giden Vali Köşger yılın ilk nar hasadını gerçekleştirdi. Gökçealan’da Osmanca üzümü hasadına katılan Köşger, Selçuk’un ilk muz serasında fidan dikimini de gerçekleştirdi.

Sengel’e teşekkür etti

17 bin metre kare alanda yaklaşık 4000 fidanın toprakla buluştuğu muz ekiminden 8 ayın sonunda dekar başına ortalama 10 bin kilo verim bekleniyor. Pamucak’ta devam eden Kanal Projesi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Köşger, ardından Şirince’yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Pandemi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Köşger ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sengel; “Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’e nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz. Valimizle Selçuk’a dair düşüncelerimizi, belediye olarak gerçekleştirdiğimiz projeleri ve pandemi sürecinde aldığımız önlemleri paylaştık. İlçemizin değerlerine hep birlikte koyabileceğimiz katkılar üzerine konuştuk. Birlikte hareket etmek bizim şiarımız. Bu ziyaret ve karşılıklı görüş alışverişlerimiz ilçemiz için önemli bir kazanımdır” dedi.