'Valizdeki ceset' sanığı tazminat davası açacak

Menemen'de, Melahat Mersinli'nin (66) sazlık alana atılan valizde cesedinin bulunmasıyla ilgili görülen davada cinayeti itiraf eden yeğeni Özkan Kahramanoğlu'nun 28 yıl 4 aylık hapis cezasının yanı sıra diğer 7 tutuksuz sanık hakkında verilen beraat kararları onandı.

Beraat eden Erhan Uğur, haksız yere 4 gün gözaltında kaldığını ve avukatıyla görüştürülmediğini öne sürerek, "Tefecilik yaptığım, Mersinli'nin benden borç aldığı ve cinayetle ilgim olduğu suçlaması bana çok ağır geldi. Tazminat davası açacağız" dedi. Mahkemeye heyeti, tutuklu sanık Özkan Kahramanoğlu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 'İyi hal' indirimi hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, Kahramanoğlu'nu 25 yılı 'kasten adam öldürmek' suçundan olmak üzere toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Kahramanoğlu'nun eşi E.K., babası S.K., kardeşi H.K., kayınpederi Ahmet Y., eşi Hatice Y., tefeci oldukları ve Mersinli'nin kendilerinden borç aldığı iddia edilen S.A.G. ile Erhan Uğur hakkında ise beraat kararı verildi.

Bana çok ağır geldi

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararını onadı. Erhan Uğur, soruşturma ilk başladığında 4 gün boyunca gözaltına alındığı ve bu süreçte avukatıyla da görüştürülmediğini öne sürerek, "Ben kuyumculuk yapıyorum ve yaşadığım bölgede birçok kişi beni tanır. Tefecilik yaptığım, Mersinli'nin benden borç aldığı ve cinayetle ilgim olduğu suçlaması bana çok ağır geldi. Bu süreçte hem işlerimde aksamalar oldu hem de manevi olarak çok zedelendim. 2 çocuğum var, ne onlar beni ne de ben onları 4 gün boyunca görebildim. Süreç beni ve ailemi çok yıprattı. Tazminat davası açacağız" diye konuştu. Erhan Uğur'un avukatı Erim Sezgin ise konuyla ilgili tazminat davası açacaklarını söyledi.