Vatan Caddesi yenileniyor

Yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, bin 200 metre uzunluğundaki Vatan Caddesi’nin yol kaplaması ve kaldırımlarını yeniliyor

Gaziemir Belediyesi, ilçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için ilçenin 16 mahallesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bozulan yollar yenileniyor. Yol yenileme çalışmaları kapsamında Sarnıç bölgesindeki bin 200 metre uzunluğundaki Vatan Caddesi baştan sona yenileniyor. Eskiyen yol kaplaması sökülen caddede içme suyu hattı yenilendikten ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yapma ve yol kaplama işlemi başladı. Caddenin her iki tarafına 1 metre 25 santimetre genişliğinde kaldırım yapılacak, caddenin zeminine de kilit parke döşenecek. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Vatan Caddesi, yayalar ve taşıtlar için daha güvenli hale gelecek.

“Yol yenileme ve onarım çalışmalarımız kapsamında ilçemizin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemlerimiz aralıksız sürüyor” diyen Belediye Başkanı Halil Arda, “Belirli bir program dâhilinde, ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini karşılayacağız” diye konuştu.