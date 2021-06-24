Vatandaş, Babacan'a dert yandı: Sınava giriyoruz torpilin varsa oluyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ödemiş'te vatandaşları dinledi. Ekonomik sıkıntılardan dert yanan İsmet Y. isimli vatandaşa cevap veren Babacan, "Her şey objektif kriterlere göre olacak, hak eden hak ettiğini alacak. Siyasette bir laf üretme bir de iş üretme var. Yapamayacağın sözü asla vermeyeceksin" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin çeşitli programlarına katılmak üzere İzmir’e geldi. İki günlük ziyaretinin ilk gününde Babacan, Kiraz ve Ödemiş İlçe Başkanlıklarının açılışı ve Ödemiş İlçe Kongresi sonrası esnaf ziyaretleri yaptı. Esnaf ziyaretleri sonrası ise Ödemiş İlçe Başkanlık binasının açılışına katıldı. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Babacan'a vatandaş dertlerini anlattı.



Adalet istiyoruz



Esnaf ziyaretleri sırasında Babacan’a sorunlarını anlatan İsmet Y., “Yolda yürüyorum vergi, çorap giyiyorum vergi, terlik giyiyorum vergi, anahtar kullanıyorum vergi. Ben zaten ödüyorum sende biraz bana karşılığını ver. Ben 8 sene CHP’de gençlik kollarında bulundum. Denizli Gençlik Kolları başkanlığı yaptım. Kimse benim elimden tutmadı. Şimdi dedim ki yeni parti açıldı, başında da Ali Babacan var. Bir de buraya geleyim dedim. Bakalım bu sefer ne olacak? Benim istediğim tek şey şu: Asgari sınava giriyoruz, torpilin varsa oluyor. Polislik sınavına giriyoruz, torpilin varsa olur. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Polis ağabeylerim, asker ağabeylerim görüyordur: façası, dövmesi var ama uzman çavuş olmuş. Zıptık gibi oğlan sapsarı oğlanım ama beni almıyorlar. Ben bunu anlamış değilim. Çocukluğundan beridir eroin, esrar kullanan adam uzman çavuş olmuş, Doğu bölgesinde eline silah veriyorlar. Vücudumda bir tane daha yabancı madde yok. Eğer bizimde böyle olmamızı istiyorlarsa olalım. Biz adalet istiyoruz. Başkanım ben senden adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. DEVA’sı girebiliyorsa polisliğe, akıda girecek gökü de girecek. Ben bu durumumu başkanıma anlatabiliyorum ama Cumhurbaşkanımla karşı karşıya geldiğim zaman koruması giriyor araya. Ben öldürmeyeceğim ki, ben derdimi anlatacağım. Benim derdimi çözmesini isteyeceğim. Kanal İstanbul benim umurumda değil, benim umurumda olan cebim, karnım, boğazım” dedi.

Bizimle dalga geçiyorlar



Asgari ücret aldığını ve bu ücretle geçinemediğini söyleyen İsmet Y, “Bizimle dalga geçiyorlar, 2 bin 825 TL yetmiyor mu diye soruyorlar. Gelin bir geçinin bakalım geçinebiliyor musunuz? Milletvekilleri kaç gün çalışıyor, 30 bin TL maaş, arabası, koruması... Asgari ücretle çalışan adama bir şey yok. Ben 38 derece sıcağın altında çalışıyorum ama aldığım maaş 2 bin 825 TL. Bir şekilde idame etmeye çalışıyoruz. Siyasetçilik demek yalan dolanla olmaz. Kuran ve bayrakla hiç olmaz. İşte biz bu yüzden kaybediyoruz. Bizim Müslüman’ımız, bizim ülkemiz bayrağını kitabını çok düşkün olduğu için bizi oradan vurmaya çalışıyorlar ama yanlış yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Mülakat işine gelmeyeni eleme aracı



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise cevaben şunları söyledi:

“Aynı senin yaşlarında bir arkadaş yanıma geldi dedi ki; Siz Ekonomi Bakanı iken 20 bin liraya A’dan Z’ye ev döşeyebiliyorduk. Şimdi mümkün değil. Fiyatlar aldı başını gitti.” Bir yandan fiyatlar çok arttı, bir yandan asgari ücret maaşı sabit gelirin maaşları ancak enflasyon oranında arttı. Devletin remi enflasyonu kadar arttı. Peki, o enflasyon kaç? Yüzde 16. Hayat yüzde 16 mı? Sen çalışıyorsun evine alışveriş ediyorsun… Mandıra’da peynir fiyatları ne kadar arttı? Geçen yıla oranla neredeyse iki kat arttı. Bizim partimizin programına baktığınızda birinci bölüm birinci sayfa özgürlükle başlıyor. Ondan sonra ise adaletle devam ediyor ama adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Okula, işe giderken fırsat eşitliği… Biz ne dedik? KPSS’den sonraki mülakatı kaldıracağız dedik. Mülakat işine gelmeyenleri eleme aracı haline getirildi. Her şey objektif kriterlere göre olacak, hak eden hak ettiğini alacak. Siyasette bir laf üretme bir de iş üretme var. Yapamayacağın sözü asla vermeyeceksin.”

DEVA Partisi İlçe Başkanlığını açtı

Partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı açılışında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün sizlerle beraber Ödemiş İlçe Teşkilatımızın hizmet binasının açılışı gerçekleştirmekteyiz. Biliyorsunuz bugün İzmir’de ilk kongremizi yaptık. Gayet coşkulu ve güzel bir kongreydi. Hep beraber gerçekleştirdik. Bundan sonra diğer ilçelerimize inşallah devam edeceğiz. Yarın da merkezde programımız var. Bugün hem Kiraz ilçesinde hem Ödemiş’te çarşı pazar dolaştık, esnafımızın ve çiftçimizin dertlerini dinledik. Gayet güzel ve verimli bir gün geçirdik. Bugün ki son programımızda bugün burada İlçe Başkanlığımızın açılışı. Tüm Ödemiş ilçe teşkilatımıza hayırlısı olmasını diliyorum. Bu hizmet binasının Ödemiş için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.