Vatandaşa da esnafa da ilaç olacak

Bornova Belediyesi, İESOB ve Vakıfbank ile ihtiyaçlı vatandaşa çare olacak Destek Kart için protokol imzaladı. Destek Kart uygulamasıyla vatandaş ihtiyacı olanı indirimli alacak, esnafın da işi artacak.

Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlarını, Bornova'da bulunan esnaflarda geçerli olan bir kart ile karşılamaya başlayacağı Destek Kart uygulamasında geri sayım sürüyor. Bornova Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol gereği, Bornova Belediyesi hazırlanan özel kartlara yardım yükleyecek. Uygulamaya dahil olan esnaf ve sanatkarlar kullanıcılara destek olmak için kart aracılığıyla sattıkları ürünlerde yüzde 5 ile 10 arasında indirim yapacak. POS cihazları ise Vakıfbank tarafından sağlanacak. Bornova'da faaliyet gösteren çok sayıda esnaf odasının başkan ve yöneticilerinin de katıldığı işbirliği protokolüne Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Vakıfbank Ege Bölge Müdürü Ali Turgut ve Vakıfbank Bornova Şubesi Müdürü Özden Umaç imza attı.

Dilediği yerden alacak

Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi prensibiyle hayata geçirilecek olan Destek Kart uygulamasının, aynı zamanda ilçe esnafını koruması ve ticari yaşamı canlandıracak olması ile de fark yarattığını söyleyen Başkan İduğ, "İhtiyaç sahiplerine destek olan tüm projeler doğru ve iyidir. Biz ihtiyaç sahiplerini belirli mağazalardan alışverişe yönlendirme yerine; bu kişilerin de Belediyemiz tarafından yardım tutarı yüklenmiş bir kart ile herkes gibi mahallesindeki bakkaldan alışveriş etmesini sağlayacağız. Böylelikle hem kişiyi toplumdan uzaklaştırmamış olacağız, hem de ilçemizin esnaf ve sanatkarı için ticari hacim yaratmış olacağız. Kart sahipleri dilediği şekilde alışveriş yaparken, kart sahiplerine indirim yapan Bornova esnafı da kazanacak" dedi.

Protein Zinciri

Destek Kart'ın yanı sıra özellikle çocukların sağlıklı gıdalarla beslenmesi için de "Protein Zinciri" projesini başlatacaklarını söyleyen Başkan İduğ, şu bilgileri verdi: "İki ayda bir ailelerin evlerine süt, yumurta ve bakliyat paketleri dağıtılacak. Destek Kart kasaplarımızda da geçeceği için vatandaşımız et ya da tavuk da alabilecek. Bu iki proje birbirinin tamamlayıcısı olacak, bir ay Destek Kart, diğer ay ise Protein Zinciri kullanılacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz projemize önemli bir bütçe ayırdık. Başta esnafımız projeye destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Örnek olmalı

İESOB Başkanı Mutlu, projeye Bornova, Pınarbaşı, Altındağ, Çamdibi ile ihtisas odası üyesi esnaf ve sanatkarların dahil olacağını belirtti, "Bu işletmelerde Destek Kart uygulamasına dahil olduklarını gösteren afiş, broşür, pankart gibi materyaller bulunacak. Bornova Belediyesi'nin ihtiyacı olan vatandaşlara yapacağı yardımların esnaf ve sanatkarlara yönlendirilmesi projesinin tüm belediyelere örnek olacağını düşünüyorum" dedi.