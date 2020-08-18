Vatandaşı dinliyor

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, başlattığı mahalle ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar başlattığı mahalle ziyaretleriyle makamı mahallelere taşıdı. Vatandaşlarla buluşma gerçekleştiren Başkan Kayalar’a meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik ediyor. Menderes Belediyesi Muhtarlar Masası Birimi’nin de yer aldığı buluşmalarda vatandaşların istek ve önerileri alınırken, muhtarların da katılımıyla çözüm önerileri ortak akılla birlikte değerlendiriliyor.

Sürecek

Gerçekleşen ziyaretlerle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Göreve geldiğimizde başlattığımız ortak akıl toplantıları ile ilçemizdeki çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları ile bir arkaya gelip Menderes’imizle ilgili yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyor, onların da fikirlerini alıyorduk. Şimdi de makamımızı mahallelere taşıdık ve mahalle ziyaretlerimizi başlattık. Bu kapsamda ilk buluşmalarımızı Karakuyu, Çileme, Sancaklı, Oğlananası, Develi ve Bulgurca mahallelerimize gerçekleştirdik. Buluşmalarımızda belediye çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi veriyor, hemşehrilerimizin de istek ve önerilerini dinliyoruz. Meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizin de yer aldığı toplantılarımıza devam edeceğiz. Sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapan projelerle Menderes’imizi yükselen bir değer haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdürecek, bu çalışmalarımızı vatandaşımızdan aldığımız destekle daha yükseğe taşıyacağız” dedi.