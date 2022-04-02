Vatandaşın alım gücü esnafın umudu kalmadı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı Ramazan ayı öncesinde de istediği hareketliliği yakalayamadı. Ramazan ayını buruk geçireceklerini belirten tarihi çarşının esnafının umudu yazın gelecek gurbetçilere kaldı

FATİH ÖZKILINÇ- Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnaflarının dört gözle beklediği ramazan ayı geldi ama beklenen hareketlilik yakalanamadı. Ülkeni içinden geçtiği ekonomik durum ramazan ayı alışverişlerini de etkiledi. Önceki yıllarda Ramazan ayı öncesi çarşıya gelen vatandaşların elleri dolu dolu çıktığını belirten esnaflar günümüzde ise vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını almakta dahi güçlük çektiğini belirtti.

Ramazan ayı buruk geçecek

Tarihi çarşıda Ramazan ayı öncesi beklenen hareketliliğin olmadığını kaydeden Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Ramazan öncesi hareketlilik maalesef yok. Havalar güzel olduğu için çarşıya vatandaşlarımız geliyor ama alım gücü yok. Ramazan gelmesi nedeniyle belirli iş kollarında kısmi bir hareketlilik var. Artan maliyetler nedeniyle fiyatlar oldukça yüksek. Vatandaşlar sadece zorunlu ihtiyaçlarını alabiliyor, bir kilogram alacaksa 500 gram, 400 gram alıyor. Ama vatandaşlar torbaları dolu dolu evlere gitmiyor. Hurma bile taneyle satılıyor, fiyatlar inanılmaz derece yüksek. Enerji ve akaryakıt zamları esnafı olumsuz etkiliyor. Alım gücünün düşük olması nedeniyle çarşıda esnafa yarayan bir yoğunluk yok. Eskiden olduğu ramazan ayı öncesi hareketliliği yok. Ramazan öncesi umduğumuzu bulamadık. Yazı aylarında yurt dışından gelecek gurbetçileri bekliyoruz. Ramazan ayını buruk geçireceğiz" dedi.

Vatandaş peyniri gramla alıyor

Kemeraltı Çarşısı'nda şarküteri ürünleri satan Zeki Birlik ise çarşıda beklenen yoğun olmadığını vatandaşların temel besin kaynağı olan besinleri dahi almaya bütçesinin yetmediğini belirtiyor. Birlik, "Hükümet halkı çiftçiliğe teşvik etmediği müddetçe bu iş yürümez. Üretimi kendimiz yapmadığımız müddetçe fiyatlar düşmez. 35 yıldır bu işi yapıyorum süt ürünlerine hükümet zam yapıyor çiftçiye faydası olsun diye ardından yeme de zam geliyor. Haliyle faydası olmuyor. Çiftçi ineklerini kesiyor, süt fiyatları aldı başını gidiyor. Nasıl olacak bu iş, insanlar bir şey yemesin mi? Ramazan ayı geldi gelmesi ama hiç hareketlilik yok. Eskiden ramazan ayı öncesi insanlar sağlam bir alışveriş yapıyordu şu anda yok. Şimdi vatandaş geliyor gramla peynir alıyor.