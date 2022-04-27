Vatandaşın pahalılığa çözümü: Ezik domates, kırık yumurta, yırtık yufka

Pazar yerleri adeta yangın yerine döndü. Dar gelirli vatandaşlar artık sağlıklı beslenmenin değil, karın doyurmanın peşine düştü

Muammer KIRCA-Hayat pahalılığı her geçen gün çekilmez hale geldi. Vatandaşlar kendilerince geçinebilmenin yollarını arıyor. Akşam saatlerinde pazarın yolunu tutan dar gelirliler, eskiden çöpe atılan kırık yumurtanın, yırtık yufkanın, ezik domates ve diğer bozuk sebzelerin, meyvelerin peşine düşüyor. Tüm sebze ve meyve fiyatlarının geçtiğimiz yıllara göre pazar fiyatlarında 3 kat artış olduğunu vurgulayan vatandaşlar, ''Biz arktık sağlıklı beslenmenin değil, sadece karnımızı doyurabilmenin peşine düştük'' diyorlar. Pazarcı esnafı da aynı dertten yakınıyor. Onlar da sözlerini şöyle sürdürüyorlar: ''Pandemi dönemi de dahil olmak üzere biz böyle bir sıkıntı çekmedik, parasızlık görmedik. Önceki yıllarda kasaların dibinde kalanları akşamüzeri yere dökerdik. Görevli arkadaşlar da toplayıp, çöpe atarlardı. Şimdi ise vatandaşlar başımızda bekliyor kasayı boşaltalım diye. Ezilmiş, çürümüş domatesleri daha kasada iken almak istiyorlar.''

Nasıl alalım?

Yumurtanın çok çabuk bozulan bir gıda olduğunu vurgulayan yumurta satıcıları ise, ''Kırık yumurtaları eskiden çöpe atardık.'' deyip, şöyle devam ediyorlar:

"Çöpe attığımız kırık yumurtaları vatandaşlar yerden alıp, naylon torbaya dolduruyor. Bunlar bozuk dediğimizde ise, olsun, diyorlar. Bir süre önce yufkanın kilosu 5 lira iken, bugün 25 liraya çıkınca, şimdi de ''yırtık yufka'' ya rağbet arttı. Taze, sağlam bir kilo yufkaya 25 lira vermektense, yırtık yufkanın kilosuna 6 - 7 liraya almayı tercih eden vatandaşlar, böyle yapmak zorundayız. 5 liralık yufka, 25 lira oldu. Nasıl alalım?'' diyorlar.