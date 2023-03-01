“Vatandaşlar bizi sahiplendi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel koordinasyonunu üstlendiği Osmaniye’de çalışmalar 22 gündür aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi görevlileri çadır kentte tüm ihtiyaçları karşılarken, kentte kapı kapı dolaşarak talep edilen insani yardım malzemelerini de ulaştırıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde görevli Yusuf İşbitirici “Vatandaşlar burada bizi sahiplendi” dedi.

Genel afet koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “gölge belediyeciliği” hedefiyle kurulan ve sorumluluğunu Büyükşehir iştiraki İZBETON’un üstlendiği Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Gece gündüz demeden çalışan ekipler günde en az üç kez çadır alanında salgın hastalığa karşı ilaçlama yapıyor, üç öğün de yemek çıkartıyor. Gelen ihtiyaç malzemelerini ise kapı kapı dolaşarak kentte yaşamını sürdüren halka ulaştırıyor.



“İzmir bir farklıymış diyorlar”

Bölgedeki çalışmalar konusunda bilgi veren birim sorumlusu İZBETON temsilcisi Yusuf İşbitirici, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından beri buradayız. Toplamda 6 bin kişiye kadar yemek dağıtabiliyoruz. Depremzedelerin taleplerini topluyoruz. Kendimiz kapı kapı geziyoruz. Günlük 4 ekibi sahaya çıkartıyoruz, ihtiyaçları tespit ediyorlar. Şu an bölgenin en büyük ihtiyacı çadır. Osmaniye’de çok büyük yıkım olmamış görünüyor ama bir hafta önce bir deprem daha oldu. O depremden sonra artık insanlar eve giremiyor. Giremediği için çadır ihtiyacı daha da arttı. Biz şu an çadır tedarik etmeye çalışıyoruz” dedi. Yusuf İşbitirici, Osmaniye’deki vatandaşların kendilerini sahiplendiğini belirterek “Bölgedeki çadırlarda kalanlar da buraya geliyor. İzmir bir farklıymış diyorlar” diye konuştu



Depremden sonra Osmaniye’de neler yapıldı?

Afetin ilk gününden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 105 personeli Osmaniye'de görev aldı. Çadır alanının yanı sıra ofis ve hizmet alanı olarak kullanılmak üzere 5 konteyner kuruldu. 1 mobil barınma aracı, 1 mobil mutfak, 3 mobil tuvalet ve 20 iş makinası bölgeye ulaştırıldı. Bölgede depremzedelere sunulacak 200 konteynerin imalatı sürüyor. Alana 19 tır yardım malzemesi ulaştırıldı. 10 muhtara yardım paketleri teslim edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, köy ve ziraat odalarını ziyaret etti. Çiftçilere yaklaşık 50 ton yem dağıtıldı. Bölgedeki iki kooperatifin üretime devam edebilmesi için fizibilite çalışmaları yapıldı. Vatandaşların taleplerinin toplanması ve raporlanması süreci de devam ediyor.