Vatandaşlara kabus olan hırsız yakalandı

Bornova ilçesinde, 5 eve kapılarını levye ile açıp giren hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olaylarının, güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Vatandaşlara kabus olan hırsız yakalandı
24 Mayıs 2020 Pazar 23:22

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si aynı evden 3'ü farklı adreslerden gerçekleştirilen 5 hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Levye ile kapılarını açıp girdiği evlerden 4 dizüstü bilgisayar, televizyon, 2 gram altın, el çantası ve laptop çantası çalan şüphelinin tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin aynı suçtan sabıkalı G.Ö. olduğu belirlendi. G.Ö., Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan G.Ö., hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf etti. G.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, G.Ö.'nün hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde G.Ö., levye yardımıyla çelik kapının kilidini açarak eve giriyor. Başka bir görüntüde ise hırsızlık yapacağı evin önünde önce etrafı kontrol ediyor. Ardından evden eşyaları alıp kaçıyor.

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