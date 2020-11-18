Vergi ödemede online kolaylık

Karabağlar’da yaşayan vergi mükellefi vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi’nin sunduğu dijital altyapıyı kullanarak ödemelerini hizmet binalarına gitmeden, online olarak yapabiliyorlar.

Vatandaşlar, “www.karabaglar.bel.tr” adresi üzerinden sunulan borç ödeme ve diğer online hizmetlere, belediye sistemine üye olarak ya da e-devlet şifrelerini kullanarak ulaşabiliyorlar. Ayrıca sisteme kayıtlı cep telefonlarına gelecek onay koduyla da borç sorgulaması ve ödemesi gerçekleştirebiliyorlar. Karabağlar Belediyesi’nin sunduğu online hizmetler, vaka sayılarının hızla arttığı koronavirüse karşı da önlem almayı kolaylaştırıyor. Böylece hizmet binalarına gitmek zorunda kalmayan vatandaşlar, hastalığa yakalanma riskini azaltmış oluyor. Karabağlar Belediyesi’nin “www.karabaglar.bel.tr” adresi üzerinden sunulan hizmetler kapsamında, Emlak Vergisi bildirimi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri beyannamelerinin ön başvuruları, nikah, moloz, taşınmaz beyan değeri başvuruları yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar, özel mülklerinde bulunan ve budanmasını ya da kesilmesini istedikleri ağaçlar; imar durumu ve rayiç bedel sorgulamaları; vergi, idari para cezaları, katı atık bedeli ödemeleri için de belediyenin internet sayfasını kullanabiliyor.

Binaya gelmeden

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, vergi mükellefi vatandaşların mümkün olduğunca online hizmetlerden yararlanmasını istedi. Başkan Selvitopu, vatandaşların hizmetlere hızlı ve kaliteli ulaşması kadar toplum sağlığını korumayı da amaçladıklarını vurgulayarak, “Sunduğumuz dijital altyapı olanaklarıyla, vatandaşlarımızın hizmet binalarına daha az sıklıkta gelmelerini ve buralarda geçirecekleri süreyi kısaltmayı amaçlıyoruz” dedi. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymaya çağırdı.