Koronavirüs salgını sürecinde görevlerine aralıksız devam eden Veteriner Hekimler, aşılamada öncelik istiyor. Kovid-19’un Veteriner Hekimlere bulaşma riskinin yüksek olduğunu belirten İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer almalarına rağmen aşılamada öncelikli meslek grupları arasında yer almadıklarını ve bu durumun tek sağlık yaklaşımına aykırı olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken Veteriner Hekimler de aşı önceliği istiyor. Salgının başladığı ilk günden bu yana görevlerine aralıksız devam eden Veteriner Hekimler, can dostların tedavilerini ve halk sağlığı için çalışmalar gerçekleştiriyor. Veteriner Hekimlerin sağlık sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olduğunu ve öncelikli olarak aşılanmaları gerektiğini belirten İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları dışında tutuluyorlar

Veteriner Hekimlerin yeryüzünde yaşayan tüm hayvan türlerinin sağlığı için önlemler aldığını ifade eden Özdemir, “Bizler hayvan hastalıklarında tanı, teşhis, tedavi aşamalarını gerçekleştiren, hayvanların üremesi, yetiştirilmesi ve bakımı gibi konularda tıbbi bilgi sahibi ve yasal yetki ile donatılmış kişileriz. Ayrıca hayvansal gıdaların üretim ve tüketimi aşamalarında, hayvanların sağlıklı kılınmasının yanında hayvan refahı ve haklarına yönelik uygulamalarda da görevli ve sorumludurlar. İnsanlarla hayvanların bir arada yaşamlarında; hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar başta olmak üzere, insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkinin ve ekolojik dengenin de sağlıklı yönetilmesi adına Veteriner Hekimler tüm dünyada önemli role sahip bir meslek grubudur. Ülkemizde de 6343 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında mesleklerini icra etmektedirler. 657 sayılı Kanuna göre de Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelidir. Ancak ne yazık ki yasal hak ve düzenlemelere dair uygulamalarda her zaman özlük hakları bakımından sağlık sınıfı çalışanları dışında tutulmaktadırlar. Bu da ciddi anlamda mesleğimizin saygınlığı, gelecek nesiller için tercih edilirliği bakımından endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.



Risk yüksek, aileleri endişeli

Sağlık hizmetlerinde tüm dünyanın tek sağlık yaklaşımı ile çalıştığını dile getiren Özdemir, “Veteriner Hekimler; koruyucu teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde temel meslek gruplarındandır. Veteriner Hekimler hayvan sağlığını koruyarak zoonozlarla mücadele başta olmak üzere halk sağlığına katkı koymaktadır. Ayrıca hayvansal gıdalardan kaynaklanan hastalıklarda gıda güvenliği temelinde koruyucu sağlık hizmeti vermektedirler. Hayvanların korunmasına dair düzenlemelerle hayvan nüfusu kontrolü kapsamında insanlarla hayvanlar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde, özellikle pandemi döneminde de görüldüğü üzere, yine insan sağlığının fiziksel ve psikolojik korunmasında faaliyet göstermektedirler. Tüm bu çalışmalar sahada, sadece hayvanlarla değil insanlarla da aktif iletişim ve birliktelik içinde yürütülmektedir. Pandemi sürecinde salgın hayvan hastalıkları artmadıysa, bu durum meslektaşlarımızın aktif olarak mesleklerini icra etmeye devam etmelerinden dolayıdır. Yerelde hayvancılık işletmelerindeki aşılama çalışmaları sırasında insan teması ve kat edilen mesafelere bakıldığında ya da hastalarımızın dışında hasta sahipleri ve hayvan severlerle de temasta olmamızdan dolayı, Kovid-19’un Veteriner Hekimlere bulaşma riski yüksektir. Meslektaşlarımız her ne kadar bilinçli olarak kendilerini korusalar da çalışma ortamları, iş yoğunluğu, acil müdahalelerin gerektiği durumların olması gibi görevleri gereği yaşayacakları zorluklar nedeni ile ailelerinin endişe taşıması ve hastalığa karşı hassas grupta oldukları gerçeği yadsınamaz” şeklinde konmuştu.

Tek sağlık yaklaşımına aykırı

Veteriner Hekimlerin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer almasına rağmen aşılama kapsamına alınmadığını dile getiren Özdemir, “Tabip, diş tabibi ve eczacıları kapsayan özlük haklarına dair iyileştirmelere Veteriner Hekimler dahil edilmediği gibi aşılama kapsamına da alınmamışlardır. 250 kadar zoonoz hastalıkla mücadelede koruyucu hekimlik hizmetleri Veteriner Hekimler tarafından yürütülmektedir. Bu hastalıklarla mücadelede beşeri hekimlerle ortak çalışmalar yürütüldüğü de bilinmektedir. Sağlık hizmetleri alanında benzer görev ve sorumluluğa sahip meslek gruplarının özlük hakları arasında eşitlik olmaması anayasal haklar açısından da yanlış bir uygulama olmaktadır. Sağlık çalışanlarına ilişkin özlük hakları uygulamalarında hayvan sağlığının hariç tutulması tüm dünyada kabul gören tek sağlık anlayışına da aykırıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemelerinde Veteriner Hekimlik mesleği, tehlikeli işler sınıfında değerlendirilmiştir. Çalışma ortamları ve şartlarının zorluğu, mesleki riskler nedeni ile de, istatistiklerde "Tükenmişlik Sendromu"nda ilk sıralardaki mesleklerden olduğu görülmektedir. Ama ne yazık ki tüm bu gerçeklere karşın Veteriner Hekimler ülkemizde belki de sırf Sağlık Bakanlığına bağlı görev yapmadıkları için anlamsız bir biçimde sağlık çalışanı olarak kabul görmemekte ve özellikle özlük hakları söz konusu olduğunda dışlanmaktadır” diye konuştu.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından aşılanma konusunun ilgililere iletildiğini belirten Gökhan Özdemir, ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.