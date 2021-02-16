Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor

İzmirli veteriner hekim Necati Vedat Ak, yakınlarının getirdiği yaralı martıyı, veterinerlik fakültesi öğrencisi kız kardeşi Fatma Nur Ak ile İzmir'in Menderes ilçesindeki evlerinde sağlığına kavuşturmaya çalışıyor

Üniversiteden geçen yıl mezun olan Necati Vedat Ak'a 15 gün önce bir yakını, yaralanmış martı getirdi. Necati Vedat Ak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimine uzaktan devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi kız kardeşi Fatma Nur Ak ile martının tedavisini evinde yapmaya başladı.

"Sevimli" ismini verdikleri martıya, banyolarındaki küvette soğuk su tedavisi uygulayan kardeşler, martıyı balıkla besliyor. Gördüğü tedavinin ardından kanat çırpmaya yeniden başlayan "Sevimli" de zamanının çoğunu banyoda geçiriyor.

"Sevimli bizim için çok farklı"

Necati Vedat Ak yaptığı açıklamada, Sevimli'nin kendilerine getirildiğinde bitkin halde olduğunu belirtti.

Daha önce birçok hayvana baktıklarını anlatan Ak, "Sevimli bizim için çok farklı. O bizim evimizin en değerli konuğu oldu. Kanatlarını güçlendirici egzersizler yaptırıyoruz. İki kez uçmayı denedi ama kanatları yeterince güçlenmediği için başaramadı. En büyük isteğimiz onu uçarken görmek. O da bir haftaya kadar gerçekleşecek." dedi.

"Ondan ayrılırken üzüleceğiz"

Veteriner adayı Fatma Nur Ak ise hayvanları çok sevdiği için veterinerlik mesleğini seçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevimli ile ilgilenince ne kadar doğru bir meslek seçtiğimi bir kez daha anladım. Yaralı martıyı eve alınca çevremizdeki herkes şaşırdı. Hem mesleğimiz hem de insanlık gereği onu evimizin banyosunda tedavi ettik. İlk geldiğinde kanat bile çırpamıyordu şimdi ise kanadını hareket ettirmeye başladı. Onu mutlu görünce ağabeyimle ben de mutlu oluyorum. Uzun süredir martıyla beraber vakit geçiriyoruz. Ondan ayrılırken üzüleceğiz ama Sevimli doğaya katılacağı için mutlu olacağız."