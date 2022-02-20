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Vicdansızlık! Bağış kumbarasını çaldılar!

Vicdansızlık! Bağış kumbarasını çaldılar!
20 Şubat 2022 Pazar 08:56

İzmir'deki bir fırına, SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Alpaslan Sarıboğa'nın yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ömer (33) ve Habibe Sarıboğa (32) çiftinin, 10 Ağustos 2019'da 'Metehan' ve 'Alpaslan' ismini verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Çift, ikizlerden Alpaslan'ın 2 aylıkken kollarını ve ayaklarını hareket ettiremediğini fark etti. Hastaneye götürülen Alpaslan'a 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi, Alpaslan'ın tedavisi için yurt dışında uygulanan ilacı alabilmesi için gereken toplam 22 milyon 575 bin liranın toplanması amacıyla yardım kampanyası düzenledi. Aydın Valiliği onaylı kampanyaya birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Annesi ise sosyal medya hesabından her akşam canlı yayın yaparak bağış topladı. Şu an 2,5 yaşında olan Alpaslan için birçok ilde işletmelere yardım kutusu konuldu. İzmir'in Buca ilçesindeki bir fırına konulan bağış kutusu ise çalındı. Yardım bekleyen SMA hastası Alpaslan'ın yakınları bağış kutusunu çalan kişiye tepki gösterdi.

Evli, 2 çocuk babası, belediye otobüsü şoförü Recep Göçkün (40), yeğenim Alpaslan'ın tedavisi için gereken parayı toplamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtip, "Annesi her gün saat 21.00'de, bağış toplayabilmek için sosyal medyada canlı yayın yapıyor. Babası il il gezip çocuğun sesini duyurmaya çalışıyor. Dünyada tek bir tedavisi var. O da 'zolgensma' gen tedavisi. Türkiye'de uygulanan tedavi sadece hastalığı yavaşlatıyor. Ancak, bir fırına konulmuş olan bağış kumbarasının çalındığı güvenlik kameralarından ortaya çıktı. Bu kumbarada olsa olsa 400- 500 lira gibi bir para çıkar. SMA'lı bir çocuk için toplanan bu paraya tenezzül etmek vicdansızlıktır" dedi.

Habibe Sarıboğa ise oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanması nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Valilik onayıyla başlattığımız kampanya 5 -10 liralarla yürüyor. Keşke böyle olumsuzluklar yaşanmasa da oğlumuz bir an önce tedavisini olup, sağlığına kavuşsa" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sma hastası #yardım kumbarısı #bağış kumbarası #hırsızlık
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