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Vidanjörün altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kadın öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kavşaktan sağa dönüş için manevra yapan vidanjörün çarpıp, altına aldığı elektrikli bisikletin sürücüsü Meltem Esengül (31) hayatını kaybetti

Vidanjörün altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kadın öldü
15 Nisan 2023 Cumartesi 15:10

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kiraz- Ödemiş kara yolu Beydağ kavşağında meydana geldi. Ödemiş yönüne giden H.E.'nin kullandığı 35 ATM 530 plakalı vidanjör kavşakta yeşil ışık yanınca hareket edip sağa dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada vidanjör, yanında duran Meltem Esengül yönetimindeki 35 AOD 359 elektrikli bisikleti altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde elektrikli bisiklet sürücüsü Meltem Esengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Esengül'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis vidanjör şoförü H.E.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ödemiş #izmir #elektrikli bisiklet #vidanjör
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