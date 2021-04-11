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Villada eğlenceye jandarma baskını!

İzmir'in Bornova ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, villada eğlence düzenleyen 52 kişiye, toplam 180 bin 388 lira ceza uygulandı

11 Nisan 2021 Pazar 13:42

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele ve Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında, 9 Nisan'da yaptığı kontrollerde, Kayadibi Mahallesi'nde bulunan bir villada eğlence düzenlendiğini belirledi. Villaya düzenlenen operasyonda, içeride bulunan 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişiye de tebligat yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova #izmir #villa eğlence #Koronavirüs
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