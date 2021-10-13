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Villakent'teki arazi satışına tepki: Ranta göz yummayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Menemen Seyrek Villakent Mahallesi’ndeki 1 milyar 600 milyon TL değerindeki arazinin hukuksuz şekilde satılmak istenmesini Meclis gündemine taşıdı

Villakent'teki arazi satışına tepki: Ranta göz yummayacağız
13 Ekim 2021 Çarşamba 09:47

Akla, mantığa, vicdana ve hukuka sığmayan bu satışın durdurulması gerektiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesi taşınmazların alımı, satım, takas ve tahsis yetkisini Belediye Meclisi’ne vermiştir. Kanun açık olmasına rağmen Menemen Belediye Başkanlığı’nın hukuksuz bir karar almasının önüne geçilecek midir” diye sordu.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

AKP’li belediyelerin tıpkı bağlı oldukları AKP iktidarı gibi kamu arazilerini parsel parsel satma yarışında olduğunu vurgulayan Atila Sertel, şunları söyledi:

“Menemen Belediyesi’ndeki Millet İttifakı’nın meclis üyeleri de bizler de bu hukuksuz satışa müsaade etmeyeceğiz. Kamu arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesine ve rant elde edilmesine göz yummayacağız. Meclis üyelerimiz konuyu mahkemeye taşıdı. Bu hukuksuz girişim mahkemeden dönecektir. Mirasyedi anlayışı ile koltukta oturan başkan ve AKP’li Meclis üyeleri de bu satış kararının altında kalacaklardır. İzmir ve ülkemiz yağma hasanın böreği değildir. Halka sormadan, meclis üyelerinin oy birliğini almadan 1 milyar 600 milyon gibi bir rakamın söz konusu olduğu arazileri oldu bittiye getirerek satamazsınız. Menemen’in şimdiki belediye başkanı seçilmiş bir başkan değildir. Halkın gücünü arkasına alarak o koltuğa oturmadı. O koltuğa nasıl oturduğu da ortada. Birileri kendi gelecekleri için bu satışın olmasını isteyebilir ancak bizler Menemen’in geleceğini ranta kurban etmeyeceğiz. Sayın İçişleri Bakanı bir an önce müfettiş görevlendirmeli ve hukuksuz bir şekilde alınan kararı mahkemeye dahi gerek kalmadan durdurmalıdır.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

1-Kanun açık olmasına rağmen Menemen Belediye Başkanlığı’nın hukuksuz bir karar almasının önüne geçilecek midir?

2-Oldukça yüksek tutardaki arazilerin oldu bittiye getirilerek satılmasının önüne geçilmesi için bakanlığınız tarafından müfettiş görevlendirilecek midir?

3-Menemen Belediyesi kanuna ve halkın tepkisine rağmen bahse konu arazileri satarsa bakanlığınızın bu konudaki girişimleri hangi yönde olacaktır?

Etiketler; #menemen arazi satışı #villakent arazi satışı #atila sertel #izmir
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