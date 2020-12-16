Virüs’e karşı on-line destek

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa karşı aldığı tedbirleri arttıran Bornova Belediyesi, vergi affı kapsamında başlayan borç yapılandırma başvurularında oluşan kalabalığın önüne geçmek için online canlı destek sistemini devreye soktu. İlk kez bir belediye bünyesinde yapılan çalışma kapsamında vatandaşlar başvuruların ile ilgili merak ettiklerini canlı destek aracılığı ile öğrenebiliyor.

7256 sayılı kanunun vergi affı düzenlemeleri kapsamında son ödeme tarihi 31 Aralık 2020 olan vadesi geçmiş vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, müracaatlarını belediyeye gelmeden internet üzerinden ve canlı destek aracılığı ile de gerçekleştirebilecek. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hazırlanan sistem sayesinde Bornovalılar görevlilere konu ile ilgili sorularını sorup, müracaatta bulunabilecek.

Bornova dijitalleşiyor

Sağlığın herşeyden önce geldiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, pandeminin başından bu yana pek çok hizmet ve eğitimi internet üzerinden verdiklerini hatırlatarak, “Resmi Gazete’de yayınlanan yasaya göre emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence ile katı atık vergisi gibi belediye alacakları yapılandırma kapsamına alındı. Bu alarlarda vergi borcu olan vatandaşlarımız yapılandırma işlemlerini belediyeye gelmeden online yapabildikleri gibi yeni sistem ile canlı destek hattı üzerinden de gerçekleştirebilecek. Dijitalleşme ve uzaktan erişim hem çağımızın gereği hem de pandemiden doğan bir ihtiyaç. Bornova Belediyesi de bu alanda gerekeni yaparak dijitalleşiyor” dedi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar işlemlerini belediyeye gelmeden ‘bornova.bel.tr’ web sayfasının e-belediye bölümünden gerçekleştirebilir. Ayrıca belediyenin 999 29 29 ve 999 19 19 numaralı hatlarından dahili 4111-4112’yi arayarak bilgi alabilir.