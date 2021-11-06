Visitİzmir'le İzmir turu

YouTuber ve Blogger Emre Durmuş’un İzmir’i anlattığı videosu yayımlandı. Emre Durmuş, Visitİzmir yardımıyla oluşturduğu rotada, karavanıyla beş gün boyunca şehri boydan boya dolaştı ve İzmir deneyimlerini izleyicilerle paylaştı

YouTuber ve Blogger Emre Durmuş’un Visitİzmir mobil uygulaması ile İzmir’in farklı noktalarını gezdiği videosu yayımlandı. Yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan Emre Durmuş, bu sefer İzmir’i anlattığı videosunu kendi Youtube kanalından izleyicilere sundu. Durmuş’un Bergama, Efes ve Efeler Yolu izlenimlerini detaylı anlattığı üç yeni videosuna İzmir Vakfı’nın Visit İzmir Youtube kanalından ve Emre Durmuş’un kendi Youtube hesabından ulaşmak mümkün.

Emre Durmuş geçen ay karavanıyla İzmir’in en kuzeyinden başlayıp en güneyine uzanan, yaklaşık 1300 kilometrelik bir rota çizmişti. Visitİzmir yardımıyla oluşturduğu bu rotada toplam beş gün boyunca çekimler yapan Emre Durmuş, Bergama’da başlayıp Selçuk’ta sonlanan rota boyunca şehrin tarihini, kültürünü, mavi bayraklı plajlarını, gastronomisini, UNESCO mirası ve aday alanlarını gezerek, İzmir’in farklı güzelliklerini aktardı.

İzmir’i gezmek için beş günün yeterli olmadığını söyleyen Durmuş, “Bu planın içinde İzmir şehir merkezini gezmek de vardı. İlçeleri ve kasabaları gezmekten şehir merkezine uğramaya sıra gelmedi. Bir şehrin sınırlarından çıkmadan bu kadar çok macera yaşamak benim için çok değerli bir deneyim oldu” dedi. Durmuş, önümüzdeki aylarda İzmir merkezini detaylı anlatacağı bir video çekmek istediğini de sözlerine ekledi.

Visitİzmir nedir?

İzmir Vakfı koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Sun Express’in ortaklığıyla hayata geçirilen Visitİzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji (eski adıyla Ünibel) tarafından tümüyle yerli yazılımla hazırlandı.

2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı Visitİzmir mobil uygulaması, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor.

Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Visitİzmir uygulaması ile kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor.

Altın Örümcek Ödüllü Visitİzmir



Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması’nda Visitİzmir, 2021 yılında “Kamu Kurumu” kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.