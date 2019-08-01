Westpark'ta Botanik Akademisi kuruluyor

Tankar Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen, İzmir'in ayrıcalıklı alışveriş merkezi Westpark Outlet okullar açılmadan önce çocuklara unutulmaz bir Ağustos ayı yaşatacak! Düzenlediği çocuk etkinlikleriyle minik ziyaretçilerinin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamalarının yanı sıra, çocuklara yararlı bilgiler de vermeyi amaçlayan Westpark Outlet bu kez çocuklara bitki sevgisini aşılayacak.

Anne ve babalar Ege'nin En Büyük Outlet' i Westpark Outlet' in fırsatlarla dolu mağazalarında alışveriş yaparken çocuklar ise düzenlenen birbirinden keyifli etkinliklerle tatilin tadını doyasıya çıkartacaklar.

Sebze yetiştirecekler

3-25 Ağustos tarihleri arasında, çocuklarımıza organik tarımı öğretmek, toprak ve bitki ile bağ kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek olan Botanik Akademisi'nde her hafta sonu farklı bir etkinlik düzenlenecek. AVM içinde kurulacak özel tematik alan içinde çocuklar tarım ve toprak işleri ile tanışacak, gerçek bitkilerin ve tohumların toprağa nasıl dikileceğini, bitkinin büyüme sürecini ve bitki bakımı ile ilgili püf noktalarını kendilerine verilecek olan eğitimle öğrenecekler.

Atölye programı

3 Ağustos- Organik Tarım / Domates Yetiştiriciliği

4 Ağustos- Terraryum Yapım Atölyesi

10 Ağustos- Japon çimi ekimi

11 Ağustos- Yaprak Desen Çalışması

17 Ağustos- Organik Tarım / Biber Yetiştiriciliği

18 Ağustos- Roka/Tere/Maydanoz Ekim Atölyesi

24 Ağustos- Soğan Ekimi

25 Ağustos- Taş Boyama Atölyesi