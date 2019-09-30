World Press Photo 2019 Sergisi İzmir'de

World Press Photo 2019 Sergisi, Aziz Vukolos Kilisesi'nde açıldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC), Hollanda Büyükelçiliği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ile birlikte, World Press Photo 2019 Sergisi, Aziz Vukolos Kilisesi'nde açıldı. Açılış öncesinde ödüllü Hollandalı haber fotoğrafçısı Ton Koene, "Zor Koşullarda Gazetecilik" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçisi Marjanne de Kwaastenie, İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayman Sadık Pala, 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, İlkses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, Hatice Bülbül, Semih Aksoy, Sadık Uçar, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Turan Gültekin, çok sayıda gazeteci ve seçkin konuk katıldı.

Hollanda Kraliyeti Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet 2019 Word Press'te 129 ülkeden 78 bin adayın yarıştığını 160 eserin sergide yer almaya hak kazandığını söyledi. Kazananların gazetecilik ve muhabirlik alanında o yılın en iyilerini temsil ettiğini belirten Kwaasteniet, "Bu eserlerden her biri oldukça güçlü hikayeler anlatıyor. Word Press Photo, İzmir'de de köklü bir hikayesi olan bir oluşum ama İzmir'e ilk defa geliyor. Bu yılki sergide pek çok yıl olduğu gibi Türk ve Hollandalı fotoğrafçıların eserlerine yer verilmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türk fotoğrafçı Elif Öztürk Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çektiği fotoğrafla spor kategorisinde 3'ncülükle ödüllendirildiği fotoğrafıyla bu sergide yer alıyor" dedi.

İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Worldpress'i, İzmir'de ağırlamaktan keyif ve onur duyduklarını belirterek " İzmir gibi kişisel bağımsızlığın ve iradenin önde tutulduğu bir kentte şüphesiz haber bağımsızlığı bizler için vazgeçilemez. Ne yazık ki, bugün içinde yaşadığımız koşullar yasadışılığı, kanunsuzluğu, adaletsizlikleri görmezden gelmeye zorluyor, bu yüzden haber ve haberin aynası, en güzel yansıması olarak nitelendirdiğimiz haber fotoğrafçılığını değersiz hale getirmeye çalışıyor. İGC olarak basın özgürlüğü yönünde mücadelemiz artarak devam edecek. Türk basını bazı zorlu süreçlerden geçerken bu sergi bizlere çok iyi geldi. Serginin partnerlerinden biri olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Gazetecilikte haberi hapsedemezsiniz diye bir slogan vardır. Bugün bu söz burada anlam buluyor. Haberi, haberin fotoğrafını, fotoğrafçılığı asla engelleyemezsiniz" diye konuştu.

Sergiyi Büyükelçi ile birlikte açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi:"Çok ses, çok renk demokrasinin en önemli kodlarıdır. Belki de bizler daha çok farklı görüntü gördükçe farklı ses duydukça hem özgürleşiyoruz, hem de geleceğimiz için ilham kaynaklarını bulmuş oluyoruz. Özellikle bugün göreceğimiz bu fotoğraflar belki de en usta ellerden çıktığı için hepimize çok daha fazla ilham verecek. Bu aynı zamanda İzmir için de çok kıymetli bir sergi. Bu kadar prestijli uluslar arası bir sergiye ev sahipliği yapmanın onurunu taşıyoruz. O nedenle emek veren katkı veren bu organizasyonun İzmir'de yapılmasına destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ödül alanları tek tek kutluyorum."

Sergi açılışı öncesinde İzmirli gazeteci ve fotoğrafçılara Zor Koşullarda Gazetecilik başlıklı bir sunum yapan Hollandalı haber fotoğrafçısı Ton Koene, deneyimlerini ve fotoğraflarının hikayelerini paylaştı. Afganistan'da aralıksız üç yıl çalıştığını belirten Koene, " Bu ülkedeyseniz yargılayıcı olmamak, doğal olmak ve onları anlamaya çalışmak lazım. Orada çalışırken korktuğum tek zaman askerlerle çalıştığım zamandı. Foto muhabirlik çok ilginç. Hastanede çektiğim yaralı çocuk fotoğraflarını hiç sergilemedim. Bu kötü anları kimse görmemeli. Afganistan'da hiç bir kanıt olmadan bir erkek bir kadını suçluyorsa, kadın hapse girer ve hapishaneler kadınlarla dolu" diye konuştu.World Press Photo 2019 Sergisi, Aziz Vukolos Kilisesi'nde, 12 Ekim'e dek gezilebilecek.