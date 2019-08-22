Ya hesap verin, ya istifa edin

İzmir tarihine bir başka yangın felaketi olarak geçecek olan büyük yangının ardından yangının söndürülmesine yönelik ihmaller nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı'na Türk Hava Kurumu uçaklarına neden izin verilmediğini soran Beko, 'Sorumlular hesap vermeli, veremiyorsa istifa etmeli' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'deki yangının söndürülme çalışmalarında ihmali olduğu iddia edilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. "Avrupa'nın en büyük özel uçak yangın hava söndürme filosuna sahip olduğu kendi internet sitesinde ifade edilen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Türk Hava Kurumu (THK) Bakanlığınız ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak 36 yıldır yaklaşık 26 bin saat yangın söndürme uçuşu gerçekleştirmiş, başta Antalya, Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere 2 binin üzerinde orman yangınına müdahale ettiğini ifade etmektedir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında deneyim sahibi böyle bir kurumla bu dönemde işbirliğinizin devam etmiyor oluşunun sebebi nedir?" sorusunu yönelten CHP'li Beko, siyaset ve rant uğruna binlerce hektar orman ve canlının heba edilebilme ihtimalinin bile gerçek bir vatan hainliği olacağını dile getirdi. Beko, "İzmir'in ciğerleri yanarken bu ihlalleri yapan sorumlular halkın yüreğinde devam eden yangını söndürmek için hesap vermeli, veremiyorsa istifa etmeli" diye konuştu.

İhtiyaç yok yazısı

Kamuoyunda iddia edildiği üzere Bakanlığın yangın söndürme işini THK ile sözleşme yenilemeyerek onun yerine çok daha yüksek bir bedelle bir mimarlık firmasına verdiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağını da soran CHP'li Beko'nun diğer can alıcı soruları ise şunları kapsadı: "Ülkemizde son günlerde bir felakete dönüşen yangınlarla ilgili olarak ve özellikle Muğla merkezli THK uçaklarının beş tanesinin yangına müdahale etmek için hazırlanmasına ve Bakanlığınızdan izin istenmesine rağmen THK'ya Bakanlığınızca ihtiyaç olmadığına ilişkin yazı yazıldığı ifade edilmekte. Ortaya çıkan büyük zarardan ötürü böyle bir yazı söz konusu ise sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır? THK'ya ait CL-215 tipi iki yangın söndürme uçağı, biri Ankara Etimesgut'ta diğeri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda olmak üzere operasyona hazır halde beklemekteyken, Bakanlığınızca yangının kontrol altında olduğu bilgisiyle uçaklara gerek olmadığına dair bildirimde bulunulmuş mudur? Böyle bir bildirimde bulunuldu ise oluşan zarardan ötürü sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır? THK'nın yangın operasyonuna dahil edilmemesinden ötürü Bakanlığınızca herhangi bir üçünü tarafa iktisadi menfaat temin edilmiş midir?

İşçi sayısı yetersiz

Yangınlara yeterli müdahalenin yapılamayışında insan gücünün azaltılması yani orman işçi sayısının giderek azaltılmış olmasının da etkisi olduğunu savunan CHP Milletvekili Kani Beko, "İzmir'de yeterli personelin olmadığı da anlaşıldı" dedi.

Beko, "Otomatik sistemler, kameralı helikopterler, son model arazi araçları elbette lazım ancak bunlarla yangınların azalmadığı ortada. Yangını söndürmede hava araçları artmış, haberleşme araçları da artmış ama insan gücünü azaltıyorlar. Bu iş, savaşı piyadenin kazanması gibi... İşçi sayısı az ve yetersiz olduğu için yangınlara gereken müdahale yapılamıyor. Arazözlerde eskiden 5 personel olurdu şimdi 2 kişi. İzmir'deki yangına başka illerden personel geliyor. Neden İzmir'de yeterli personel yok. İzmir'de 2014 yılında 1250 civarı orman işçisi var 2017'de ise bu rakam 950'ye düşmüş, işçi sayısı azalıyor yerine eleman koyamıyorlar. Bu yüzden vardiyalı çalışma sistemi yok bu da performansı etkiliyor. Yangını bilen mühendis sayısı da az. Liyakat yok. Sektör sorunu gibi görünen bu problemler yangına müdahaleyi de erken söndürmeyi de fazlasıyla etkiliyor. Önce bunların sorgulanması ve sistemin oturtulması lazım. Öte yandan orman köylülerinin devre dışı bırakılması da yangına erken müdahaleyi etkiliyor. Eskiden orman muhafaza memurları o orman köylülerinden seçilirdi. Şimdi bölgeyi bilmeyen, coğrafyasını tanımayan personel çalıştırılıyor. Eskiden orman köylüsüne tahsis edilen orman arazileri artık rant uğruna peşkeş çekiliyor. Devletin koruması gereken ormanları artık köylü devletten koruyor" açıklamalarında bulundu.