Yalı Spor'dan 2 yeni mağaza

Sektörde 30'uncu yaşını kutlayan ve Türkiye'nin en büyük spor ürünleri satışını yapan zincir mağazalardan biri olan Yalı Spor, İzmir Hilltown AVM'de açtığı iki yeni konsept mağazası ile sporseverlerle buluştu.

Sektörde 30'uncu yaşını kutlayan ve Türkiye'nin en büyük spor ürünleri satışını yapan zincir mağazalardan biri olan Yalı Spor, İzmir Hilltown AVM'de açtığı iki yeni konsept mağazası ile sporseverlerle buluştu. Yalı Spor Genel Müdürü Hakan Gülümser, Türkiye genelinde Tekirdağ'dan Nevşehir'e, İstanbul'dan Ankara'ya 15 şehire yayılan Yalı Spor'un 2019 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 700 bin sporsevere mağazalarında hizmet verdiğini söyledi.

Hakan Gülümser, tüm dünyada kabul gören spor markalarının yanı sıra, 30 yıllık tecrübeyle tüm sporseverlere mükemmel müşteri deneyimi sunacakları yeni bir yatırıma imza atmaktan ötürü mutlu olduklarını da dile getirerek, "Yalı Spor ailesi olarak hatırı sayılır bir yatırımla açtığımız bu iki mağazanın yanı sıra önümüzdeki 3 yıllık stratejik plan çerçevesinde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Mevcut mağazalarımızı da herkes için spor vizyonumuz ve yeni nesil perakendecilik anlayışımızla yeni konseptimizle farklılaştıracağız. Önümüzdeki dönemde yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla müşterilerimize dokunduğumuz her noktamızda aynı kalitede hizmet sunmayı, taklit edilemez ve eksiksiz bir müşteri deneyimi ve memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Online alışveriş imkanı

Müşterilerin Yalı spor online mağazasından da alışverişlerini yapabileceklerini ve beğendikleri ürünleri istedikleri adresten teslim alabileceklerini kaydeden Gülümser şunları söyledi: " Bu mağazamızda ki dijital deneyimlerimiz arttıkça eksiklerimizi ve gelişmemiz gereken alanları gördükçe daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için dijitalleşme konusunda ki yatırımlarımıza devam edeceğiz aynı zamanda belirlenen iş planlarımız dahilinde mevcut mağazalarımızı da dijitalleştireceğiz. Önemli iş ortaklarımızdan adidas ile stratejik işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor. adidas'ın en yeni ve popüler ürünlerini Hilltown alışveriş merkezindeki yeni global konsept mağazamızda müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Sadece adidas ürünlerini içeren Hilltown mağazamız sportif şehirli tüketicilerine yönelik tüm ürün çeşitliliğini yansıtıyor. Trendleri belirleyenlerin tercihi olan günlük yaşam markası adidas originals ürünleri çok geniş bir yelpazede sunuluyor. Bunun yanı sıra Hilltown mağazamızda adidas'ın performans tarafında lider teknolojileri kullanarak tasarladığı, konfor ve rahatlık sunan spor ürünleri de tüketiciyle buluşuyor. Yeni konseptli Yalı Spor ve adidas mağazaları için toplamda 2.2 milyon tllik bir yatırım yaptık. Yalı spor ve adidas mağazalarımızda toplamda 603 metrekare alanda 22 deneyimli ekip arkadaşımızla birlikte değerli müşterilerimize hizmet vermeye başladık."