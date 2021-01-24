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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İzmir'de 61 yaşındaki Eyüp Serbest, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
24 Ocak 2021 Pazar 08:46

Olay İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Muratbey Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Eyüp Serbest'ten bir süredir haber alamayan komşuları endişelenmeye başladı. Bunun üzerine Serbest'in yaşadığı müstakil eve giden komşuları Serbest'in haraketsiz yatan bedeni ile karşılaştı. Olay hemen palis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 

Yalnız yaşayan Serbest'in belden aşağısında yanıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Serbest'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belli olması için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #ölüm
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