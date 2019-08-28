Yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu

Bayraklı'da, bir süredir kendisinden haber alınmayan Müjgan Güdüloğlu (71), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu
28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13

Onur Mahallesi 7334/3 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında oturan Müjgan Güdüloğlu'ndan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları, polisi aradı. Adrese gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri dairenin banyosunda Güdüloğlu'nun cansız bedenini buldu. Şüpheli ölüm üzerine evde Olay Yeri İnceleme ile Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Polisin ifadelerine başvurduğu komşuları, Güdüloğlu'nu en son Cuma günü öğle saatlerinde dairesine girerken gördüklerini, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Güdüloğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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