Yamanlar Dağı tesislerinin ihalesini İzmir Büyükşehir kazandı

Yamanlar Dağı’nda sanatoryum olarak kullanılan ancak yıllar önce kaderine terk edilen tesisin işletilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Grand Plaza şirketi kazandı. İzmir için büyük önem taşıyan böyle bir tesisin çürüyüp gitmesine razı olamayacaklarını belirten Başkan Tunç Soyer, imzalanacak sözleşmenin ardından hemen gerekli yatırımlara başlayacaklarını söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından ikinci kez yapılan Yamanlar Dağı Tabiat Parkı İşletmecilik ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza şirketi kazandı. Bakanlık tarafından gönderilen tebliğ yazısı ile Grand Plaza A.Ş. yetkilileri sözleşme imzalanması için davet edildi. İhale ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde imzalanacak sözleşmenin ardından hemen çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Atıl kalan tesisleri İzmirlilere kazandıracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, asırlık çınarlar ve dev çam ağaçlarının arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait tesislerin bulunduğu bölgenin bir doğa harikası olduğunu belirterek, “Uzun yıllardır atıl kalan tesislerin kaderine terk edilmesi üzücü bir durumdu. İzmir için büyük önem taşıyan böyle bir tesisin çürüyüp gitmesine gönlümüz razı olmadı. İzmir'e karşı sorumluluğumuz gereği, kamu çıkarını gözeterek ihaleye girdik. Aksi halde burada bir tarih, kent belleği yok olup gidecekti. Şimdi yeniden İzmirlinin kullanımına sunma imkanı yakaladığımız için çok mutluyum. Bugün itibariyle harap durumdaki tesisin yeniden ayağa kaldırılması ciddi bir yatırım gerektiriyor. En kısa sürede bölgede çalışmalara başlayacağız” dedi.

İhale ikinci kez yapıldı

Geçmiş yıllarda sanatoryum olarak kullanılan Yamanlar Dağı’ndaki arazi ve tesislerin işletilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2021 tarihinde yapılan ilk ihaleye de katılan Grand Plaza şirketi, teklif veren tek katılımcı olmuştu. Ancak teklif, teknik şartnamede ve ihale ilanında belirtilen konaklamalı iş deneyim belgeleri kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kabul edilmemişti. Bakanlık tarafından şartları revize edilerek 21 Nisan’da ikinci kez yapılan ihalenin tek katılımcısı yine Grand Plaza oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın; “Yamanlar Dağı Tabiat Parkı sınırları içerisindeki kapı girişi ile birlikte Gelişme Planında öngörülen Yapı ve Tesisler ile Alan Düzenlemelerinin Yapılarak İşletilmesi İşi” ile ilgili ihalesini bu kez Grand Plaza şirketi kazandı.