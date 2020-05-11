Yamanlar domatesi dönüyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından yerelde kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan girişimler sonucunda ‘Yamanlar domatesi’nin sofralara dönüş yolculuğu başladı. Yüzde 95 saflık ayarındaki ata tohumu ile yetiştirilen 3 bin adet fide, ücretsiz olarak Yamanlar köylülerine dağıtıldı.

Son yıllarda üretimi yok denecek kadar azalan Yamanlar domatesini yeniden yaygınlaştırmak için yürütülen çalışmalar, geçtiğimiz aylarda Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, 1870’li yıllardan bu yana köylülerin elinde bulundurduğu tohumlardan üç farklı örnek alınarak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde saflık ayar testi yaptırıldı. İncelemeler sonucunda, tohumların yüzde 95, 80 ve 68 oranlarında saflık taşıdığı tespit edildi. Ardından, yüzde 95 saflık ayarındaki tohumun sahibi olan Cafer Esen’in katkılarıyla çoğaltma hamlesi başlatıldı. Esen’in tarlasında ve Karşıyaka Belediyesi’ne ait serada, ilk etapta 3 bin fide yetiştirildi ve muhtarlık aracılığıyla tespit edilen 22 köylüye ücretsiz olarak dağıtıldı. Üreticilerin tarlalarında Yamanlar toprağı ile buluşan fideler, Ağustos sonu itibariyle ürün vermeye başlayacak ve Yamanlar domatesini yaygınlaştırma projesi, Karşıyaka Belediyesi ve köylülerin iş birliği ile hız kesmeden devam ettirilecek.

Başkan sözünü tuttu

Geçmişi 150 yıl öncesine dayanan Yamanlar domatesinin Karşıyaka için önemli bir yerel değer olduğunu ifade den Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Aylar önce bir söz verdik ve ‘Yamanlar domatesi tezgahlara dönecek’ dedik. Hem yerelde kalkınmaya katkı sağlamayı hem de kaybolmaya yüz tutmuş önemli bir değerimizi canlandırmayı amaçladık. Bu süreçte projemizi bilimsel bir zemine oturtarak ilerledik ve gerçek, yerli, saf ata tohumundan yola çıkarak ürettiğimiz fideleri köylülerimize dağıttık. Gelecek yıl çok daha kapsamlı bir çalışmayla, üretim miktarımızı daha da artıracağız. İnce kabuklu, sulu ve çok lezzetli olan domatesimizin eski günlerde olduğu gibi, çok daha fazla insana ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu yolda köylülerimizle el eleyiz. Üretimi teşvik edecek, üreticiyi destekleyeceğiz. İlçemizin önemli markalarından biri olan Yamanlar domatesine hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.