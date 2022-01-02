2 YIL SONRA MISIR'DA KONSER
2 YIL SONRA MISIR'DA KONSER
0
KADIN DAĞCI ENGEL TANIMIYOR
KADIN DAĞCI ENGEL TANIMIYOR
0
MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HAMİLELİK!
MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HAMİLELİK!
0
İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA
İZMİR'DE COŞKULU KUTLAMA
0

Yanarak ölen ikizler mezarda da ayrılmadı!

Yanarak ölen ikizler mezarda da ayrılmadı!
02 Ocak 2022 Pazar 08:46

İzmir'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi Menderes ile 3 yaşındaki ağabeyi Talha Menderes'in cenazeleri toprağa verildi. İkizler Remzi ve Yahya Menderes aynı mezara defnedilirken, yeni yıla evlat acısıyla giren Nuriye-Ferhat Menderes çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki 2 katlı evde, geçen yıl 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleliin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in, birbirlerine sarılmış yanmış cesetlerini buldu.

Cesetleri tanınmaz haldeki kardeşlerin kimlik tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi ve DNA testi sonrası 3 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi.

Menderes kardeşlerin cenazeleri dün Bayındır ilçesindeki Merkez Hacı Sinan Camii'ne getirildi. Cenazeye Kaymakam Mehmet Ali Öztürk, çocukların ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kızılcaağaç Ahmetler Mezarlığı'nda götürülüp, babaları tarafından dün kazıldığı belirtilen mezarlarda toprağa verildi. İkizler Remzi ve Yahya aynı mezara, ağabeyleri Talha ise hemen yanındaki mezara defnedildi. Yeni yıla evlat acısıyla giren Nuriye- Ferhat Menderes çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi.

İkizler Remzi ve Yahya Menderes aynı mezarda toprağa verilirken, ağabeyleri Talha Menderes ise hemen yanındaki mezara gömüldü.

Öte yandan yangında ölen Talha Menderes'in, 27 Aralık'ta doğum günü olduğu öğrenildi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayındır #yangın #ölüm #çocuk ölüm
Önceki Haber
Tarkan 2 yıl sonra Mısır'da konser verdi
Sonraki Haber
Karabağlar Belediyesi'nde dijital devrim!
Trafik kazasında mağdur olmamak için dikkat!
Trafik kazasında mağdur olmamak için dikkat!
0
İzmir'de kayıp olan kişi ölü bulundu
İzmir'de kayıp olan kişi ölü bulundu
0
İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!
İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu!
0
Karabağlar Belediyesi'nde dijital devrim!
Karabağlar Belediyesi'nde dijital devrim!
0
İzmir'de tramvay hattına giren otomobil direğe çarptı!
İzmir'de tramvay hattına giren otomobil direğe çarptı!
0
İzmir'in talihlisi biletini ondan aldı
İzmir'in talihlisi biletini ondan aldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.