Yangın için meclis araştırması istendi

CHP İzmir Milletvekilleri, orman yangının tüm detaylarının araştırılması, zararın tüm boyutlarının her yönüyle araştırılarak ortaya koyulması, bölge halkının mağduriyetlerin giderilmesi ve bilimsel çalışmalar ışığında yanan bölgenin tekrar ağaçlandırılıp ekosistemin normale dönmesi için yerel yönetimlerle de işbirliği yapılarak acil eylem planı hazırlanması amacıyla meclis araştırması istedi.

Karabağlar'da başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine yayılan orman yangını üç günde kontrol altına alınabildi.

İzmir’in yaralarını sarmak için tüm kuruluşlara belediyeyle koordinasyonlu hareket etme çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, herkesi 30 Ağustos’ta yanan İzmir ormanlarında gerçekleştirecek olan İzmir Buluşması’na davet etti.

Yangınla ilgili ihmallere dair tartışmalar ise sürüyor.

CHP İzmir Milletvekilleri İzmir’deki orman yangınıyla ilgili meclis araştırması istedi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından hazırlanan meclis araştırma önergesi tüm CHP İzmir Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Yangın söndürme çalışmalarındaki koordinasyonsuzluklara vurgu yapılan meclis araştırma önergesinde, yangın söndürme çalışmalarında Tarım ve Orman Bakanı’nın söylediği sayıda helikopterin çalışmadığı, yangın söndürme uçaklarının hiç olmadığı, askeri birliklerden yardım istenmediği, yerleşim yerlerine dayanan yangın sebebiyle bölge halkı çok büyük tehlike atlattığı ve hem yanan ormanlık alandaki zararın hem de vatandaşın mağduriyetinin çok büyük olduğuna dikkat çekildi.

Yangınla ilgili tüm detayların araştırılmasını talep eden vekiller, “İzmir’de üç gün boyunca kontrol altına dahi alınamayan ve üç farklı ilçe sınırlarını içine alacak kadar yayılan orman yangının sebebinin araştırılarak ortaya çıkarılması, yangının çıkması ve yayılması noktasında sorumluluğu olanların tespit edilmesi, söndürme çalışmalarında yaşanan tüm aksaklıkların ortaya koyularak bu aksaklıklarda sorumluluğu ve ihmali olanların belirlenmesi, bölgedeki zararın tüm boyutlarının her yönüyle araştırılarak ortaya koyulması, bölge halkının zararının tespit edilerek mağduriyetlerin giderilmesi ve bilimsel çalışmalar ışığında yanan bölgenin tekrar ağaçlandırılıp ekosistemin normale dönmesi için yerel yönetimlerle de işbirliği yapılarak acil eylem planı hazırlanması amacıyla” meclis araştırması istedi.