Yangın neden söndürülmüyor? Bakan halkı kandırıyor

Üç gündür söndürülemeyen yangınla ilgili tepkiler artarak devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bakan Pakdemirli'nin 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız' şeklindeki ifadesini, 'THK uçakları neden kullanılmıyor? Halkı kandırıyorlar. Konuyu Meclise taşıyacağım' sözleriyle yanıtladı. CHP'li Murat Bakan ise, 'Arazözlerin mazotları yok, mazot takviyesi yapabilecekleri tanker yok, araçlar yangın bölgesini terk edip Gaziemir'e mazot almaya gidiyor' ifadelerini kullandı

ÖZEL - Halil Özcan / Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine yayılan orman yangını üç gündür devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarını takip eden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Yanan alan 500 hektar deniyor ama daha fazla bir alan yanıyor. Yangının nedenleri tabi mutlaka araştırılır ama önlenebilecek bir yangın mıydı? Türk Hava Kurumu'nun başkanı bir açıklama da yaptı. Gerekiyorsa para da istemiyoruz, ihalesini de boşverin? Demesine rağmen hayır olmaz karşılığın alması üzüntü verici bir durum. Yangınlar önlenebilir miydi konusu mutlaka araştırılacak. Şu an bir saha çalışması yapıyorum. Bunla ilgili araştırma komisyonu kurulması için soru önergesi çalışması yapıyorum. En kısa zamanda bunu paylaşacağım." diye konuştu.

Akıldan yoksun

İzmir'de yangın çıkan bölgelerde gece uçuşu yaparak zaman zaman gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." ifadelerini kullanmıştı. Pakdemirli'nin sözlerine tepki gösteren Sındır, "Böyle başarı mı olur? Yanan alan üzerinde başarı diye bir şey olmaz. Sen yangını önleyebilecekken önleyemediğin yangında başarılıyım diyemezsin. Yanan alan bir hektar bile olsa kurtarabilecekken gereğini yapmadığın için ben başarılıyım diyemezsin. Böyle bir başarı kriteri yok. Bunların bakışı zaten nitelik üzerinden değil nicelik üzerinden bakıyorlar. Orman yangınlarında başarı yangın başına değerlendirmeyle ortaya çıkar. Toplamda geçen sene şu kadar yandı, bu sene bu kadar iyiyiz gibi açıklamalar, söylemler akıldan yoksun halkı kandırmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Cayır cayır yanıyor

Yangın bölgesinde olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da çalışmaları yakından takip ediyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile birlikte sabahın erken saatlerine kadar yangın bölgesinde olan Murat Bakan, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili detayları ve ihmalleri anlattı.

İhmalleri tek tek sıralayan Bakan, "İzmir'in akciğeri diyebileceğimiz, 100-150 yıllık çam ağaçlarının olduğu çok büyük bir bölge üç gündür yanıyor. Yaklaşık bin hektarlık alanın yandığını tahmin ediyoruz. Çalışmalarda çok büyük bir koordinasyon eksikliği var. Bakan Bey helikoptere binip havadan bakıyor ama aşağıdaki koordinasyonsuzluktan haberi yok. Çeşitli kentlerden gelen araçlar var, yol bilmiyor iz bilmiyor, nereye nasıl gideceklerini ne yapacaklarını köylüye soruyorlar. Arazöz yangının yanında su sıkmıyor, vatandaş 'neden sıkmıyorsun' diyor, 'amirimden talimat almadım' diyor. Mazotları yok, mazot takviyesi yapabilecekleri tanker yok, araçlar yangın bölgesini terk edip Gaziemir'e mazot almaya gidiyor. Diğer kentlerden gelen ekiplerin yemeği yok. Koordinasyon hiç yok. Tüm bunları sabaha kadar bizzat yaşayarak gördük." diye konuştu.

Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaların yanıltıcı olduğunu söyleyen Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kirazlı'da bir kontrol noktası kurmuşlar, aşağıdaki yangın bölgesini kontrol etmeye çalışıyorlar. Bakan Bey gece helikoptere binip keşif yapıyor. Sonra da çıkıp, 'Daha kötü bir tablo beklerken daha iyi bir tablo gördük. Sabah saatlerinde çok hızlı müdahale edeceğiz, yarın öğleden önce kontrol altına almayı umut ediyoruz' diyor. Bir kere yangın alttan yayılıyor. Çam ağaçlarının altında çamın ince kurumuş yaprakları var ve bu yangının alttan yayılmasına neden oluyor. Bunu yukarıda baktığınızda görmüyorsunuz, alanda görüyorsunuz. Bakan Bey helikopter sayısı veriyor ama biz havada söylediği sayıda helikopter göremiyoruz. Uçaklar zaten yok. Eskiden askeri birliklerden de yardım istenirdi, biz alanda askeri ekip de göremiyoruz. Yanan alan ise söylediğinden çok daha fazla. Bakanlık yaptığı her açıklamada kamuoyunu yanıltıyor. Köylümüzün yanındayız, çalışmaları yerinde takip ediyor yaşananlara bizzat tanık oluyoruz. Dün Çatalca Köyü'nün bağı bahçesi yandı, yangın evlere kadar geldi. Eğer dün tek bir uçak dahi olsaydı Çatalca köyünün zeytinlikleri yanmayacaktı, o bölgede soğutma yapmadılar. Efemçukuru gibi bir bölgede bağ bahçe kalmadı. İnanılmaz bir zarar var. İnanılmaz bir koordinasyonsuzluk var! İzmir'in çiçekler açan dağları cayır cayır yanıyor."