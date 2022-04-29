Yangın sezonuna giriyoruz ama müdahale edecek işçi kadroları boş!

Türkiye'de geçen yıl çıkan 2 bin 737 orman yangınında 139,503 hektar alan kaybedildi. Günlerce süren yangınlar hafızlara kazınırken 1 Mayıs - 1 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan yangın sezonuna girilmesine sayılı günler kala akıllara "Yangın sezonuna girerken ne derece hazırlıklıyız?" sorusu geldi. TMMOB Orman Mühendisleri Odası eski başkanı Orman Mühendisi Sabahattin Bilge, sahada yangına müdahalede edecek işçilerin kadroların boş olduğunu vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kayıtlarına göre Türkiye'de; 2021 yılına kadar yıllık ortalama yanan alan miktarında ciddi bir azalma, buna karşılık yangın sayılarında ise büyük bir artış olduğunu belirten Bilge, "Yangın sayılarının sürekli artış göstermesi iklim krizine koşut olarak yaşanan kuraklığın da etkisiyle büyük yangınların olabileceğinin göstergesidir. Nitekim son 11 yıl ortalamalarına göre yılda ortalama 2.701 adet orman yangınında, yılda ortalama 10.175 hektar ormanlık alan yanmışken, 2021 yılında 2.737 adet orman yangınında ise 139.503 hektar ormanlık alan yangınlardan etkilenmiştir. Bu ülke tarihinin orman yangınlarında en fazla alanın yandığı yıl olarak tarihe geçmiştir. Burada sadece ormanlar yanmamış, bu alanlarda barınan canlıların çoğu yaşamını yitirirken, biyolojik çeşitlilik yara almıştır" dedi

Artış iklim kriziyle devam edecek

Hem yangın sayısında hem de yanan alan miktarında görülen büyük artışın iklim kriziyle devam edeceği düşünüldüğünü belirten Bilge, "Geçtiğimiz yıl ülkemiz için orman yangınları bakımından kara bir yıl olarak tarihe geçmiştir. 2021 yılı orman yangınlarının üzerinden yaklaşık 9 ay geçmiştir. Yangın sezonuna girilirken acaba bu yıl nasıl olacak sorusunun cevabı merak edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadele edebilme konusunda hava araçlarıyla ilgili girişimlerinin olduğunu aktaran Bilge, ancak orman yangınlarıyla mücadele tekniğinde sadece hava araçları ile sonuç almanın mümkün olmadığını söyledi. Helikopter ve uçakların yanı sıra sahada da yangına müdahale edecek işçilerin nitelik ve niceliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Bilge, "Sayıştay raporlarına göre 9 bin 600 sürekli işçi kadrosu boş durumdadır. Ancak son yıllarda orman yangınlarıyla mücadele edecek personel sayısının azalmasına karşın kadroların tam kapasite ile doldurulmaması, tam zamanlı, tecrübeli isimler yerine geçici, mevsimlik olarak seçilmesi tartışma konusu olmuştur. Özellikle asgari 5 kişilik kadrosu bulunan arozöz ekiplerinin 2 – 3 kişi ile yangına müdahale ettikleri gözlenmiştir. OGM, son olarak taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 500'ü itfaiyeci olmak üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacağını açıklamış ve bunların yangın sezonundan önce işe başlanması sağlanacağı belirtilmiştir. Bu işçilerin 90 adedi de İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde istihdam edileceği belirtilmektedir. Ancak bu rakam da henüz yeterli değildir" şeklinde konuştu.