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Yangında ölen 4 yaşındaki Bulut toprağa verildi

İzmir'de oynamak için girdiği boş evde çıkan yangında ölen Bulut Gürgür (4), gözyaşları içinde toprağa verildi

Yangında ölen 4 yaşındaki Bulut toprağa verildi
24 Nisan 2021 Cumartesi 14:25

Boğaziçi Mahallesi 2203 Sokak'ta boş olan 2 katlı evin üst katında, perşembe günü saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin içeride yaptığı incelemede Bulut Gürgür'ün cesedi bulundu. Gürgür'ün cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ

Ailenin yakını olan Hamza Aslanalp, yangın çıkan evde bir kadının kaldığını ama her zaman kullanmadığını ve olay sırasında da evin boş olduğunu anlattı. Aslanalp, "Mahalledeki çocuklar, oyun oynamak için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor. Bulut da alevlerden korunmak için kanepe altına girmiş, orada can vermiş. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan'da bizim canımız yandı" dedi.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Eşi Nurcan Gürgür hamileyken işlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren ve tahliyesine 12 gün kaldığı belirtilen Abbas Gürgür’ün cenazeye katılma talebinin reddedildiği belirtildi.

Bulut Gürgür’ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Hacılarkırı Mezarlığı'na getirilen küçük Bulut için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Bulut Gürgür’ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bulut gürgür #yangın #yangın çocuk ölüm
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