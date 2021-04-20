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Yangından etkilenen aşçı, 6 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen aşçı Özgür Aydoğan (43), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yangından etkilenen aşçı, 6 gün sonra hayatını kaybetti
20 Nisan 2021 Salı 14:06

Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki restoranın mutfağında, 14 Nisan gecesi, iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede mutfağın tamamını saran yangını gören sahur için fırına giden Hüseyin Yeşiriroğlu (24), durumu polise bildirdi. Bu sırada içeride 1 kişi oluğunu öğrenen Yeşiriroğlu, kapıyı tekmeyle kırdı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, restoranda aşçı olarak çalışan Özgür Aydoğan'ı çıkardı. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını güçlükle söndürdü. İş yerinde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen Aydoğan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının ardından tedavisine hastanede devam edilen Aydoğan, bu sabah yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Aydoğan’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın #konak yangın #özgür aydoğan
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