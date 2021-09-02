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Yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri ölümden döndü

İzmir'in Tire ilçesinde, eskiden karakol olarak kullanılan binada çıkan yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinden Barış Akkurt (33), üzerinde bulunduğu çatının çökmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek alevlerin arasında kaldı. Arkadaşları tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırılan Akkurt'un vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirtildi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri ölümden döndü
02 Eylül 2021 Perşembe 09:00

Tire'nin İpekçiler Mahallesi Emek sokakta bulunan eski karakol binasında dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Barış Akkurt, üzerinde bulunduğu çatının çökmesi ile metrelerce yükseklikten düşerek alevlerin arasında kaldı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Akkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla  Barış Akkurt Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkurt'un vücudunda ciddi yanıklar olduğu bildirildi.

Öte yandan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürlürken, çatıda hasar oluştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #itfaiye eri yaralanma #yangın itfaiye eri
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