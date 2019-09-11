Yangınlarla ve rakipleriyle mücadele edecekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı, Rusya'nın Saratov kentinde düzenlenen İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

13 kişilik takım, bugün zorlu etaplardan oluşan parkurlardan ilkini gerçekleştirecek ve kule tırmanışı yapacak. Rusya'nın Saratov kentinin ev sahipliği yaptığı İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı turnuvada madalya için ter döküyor.

13 kişilik takımlar

16 Eylül'e kadar sürecek şampiyonada Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 13 kişilik takım yarışacak. Yarışmacılar ilk olarak 11 Eylül tarihinde kule tırmanma etabında yarışacak. İkinci yarışma 12 Eylül günü 100 metre dalında olacak. Şampiyonanın üçüncü günü 13 Eylül'de ise 4x100 metre bayrak yarışı düzenlenecek. Son yarışma günü 14 Eylül tarihinde ise motopomp yarışması yapılacak. Ödül ve kapanış töreni ise 15 Eylül 2019 günü gerçekleşecek.

21 günde hazırlandık

Turnuva öncesi açıklama yapan İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, "Şampiyonaya, yaşanan orman yangınları ve arama kurtarma çalışmaları nedeniyle 21 gün gibi kısa bir sürede hazırlandık. Sporcularımız daha önce benzer turnuvalarda yarışmış tecrübeli bir ekip" dedi. Temel amaçlarının çocuklar ve gençlerin itfaiyecilik faaliyetleri ve sporuna ilgisinin artması olduğunu belirten İsmail Derse sözlerini şöyle sürdürdü:

Düzenlemek istiyoruz

"Hedefimiz bu şampiyonayı çocuklar ve gençler şampiyonası haline getirmek. 2020, 2021 ve 2022 yıllarını hazırlık çalışmalarıyla geçireceğiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da, çocuklar ve gençler şampiyonasını İzmir'de düzenlemek istiyoruz. Amacımız çocukları itfaiyecilikle ve bu sporla kaynaştırmak." İtfaiye takımının eğitmeni ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Spor ve Sosyal Faaliyetler Amiri Yaşar Korkmaz ise "Şampiyonaya çift idmanla hazırlanıyoruz. Amacımız İzmir'i, Türkiye'yi ve itfaiyemizi Rusya'da en iyi şekilde temsil etmek. Hedefimiz her zaman için şampiyonluk" dedi.