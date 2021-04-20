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Yanından geçen aracın aynası çarptı, öldü!

İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Yanından geçen aracın aynası çarptı, öldü!
20 Nisan 2021 Salı 11:13

Karateke Mahallesi'nde, Tire-İzmir kara yolunun kenarında yürüyen Mehmet Dağoğlu'na (60), S.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın aynası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

Mehmet Dağoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #ölüm #ayna ölüm
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