Yapımcılar, yaratıcılığınıza ket vurmasın

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi "Kariyer Günleri" kapsamında genç iletişimcilerle bir araya gelen Kılınç, "Vakit kaybetmeden alanınızdaki staj olanaklarını ve çeşitli festivallerin verdiği destekleri takip edin" dedi.

Yapımcılar, yaratıcılığınıza ket vurmasın
26 Kasım 2019 Salı 11:14

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, Kariyer Günleri kapsamında bu kez Olur Film Yapım Şirketi sahibi Emre Kılınç'ı konuk etti. Kısa ve uzun metrajlı filmlere bütçe bulma konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Emre Kılınç, sektörde sıkça rastlanan sorunlar hakkında yeni iletişimcilere uyarılarda bulundu. Kılınç, sektörde en önemli kişilerden birinin yapımcılar olmasına ve üretici bireylerin özgür yaratımlarına ket vurabileceğine dikkat çekti.

Zıtlık yaşanıyor

Emre Kılınç, yapımcıların da iletişim fakülteleri gibi ilgili alanlardan mezun olmasının bu zıtlaşmayı en aza indireceğine inandığını dile getirdi. Film fonlama ve film projelendirme konularında da bilgilerini öğrencilerle paylaşan Emre Kılınç, geleceğin iletişimcilerine, vakit kaybetmeden alandaki staj olanaklarını ve çeşitli festivallerin vermekte olduğu destekleri takip etmelerini tavsiye etti.

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